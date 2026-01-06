Заблокированы судебные решения в отношении ТЦК, ВСУ и оборонных предприятий – Лубинец обратился в КСУ из-за моратория
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что обратился в Конституционный Суд Украины с представлением относительно законодательной нормы, которая приостанавливает исполнение судебных решений против органов и юридических лиц, привлеченных к обороне государства.
В чем суть моратория
По словам омбудсмена, в Украине действует законодательная норма, которая полностью приостанавливает исполнение любых судебных решений в отношении органов и юридических лиц, привлеченных к обороне. Мораторий предусмотрен абзацем 22 пункта 10-2 раздела XIII «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «Об исполнительном производстве».
«Установленный мораторий приводит к нивелированию как прав, защищенных судом, так и самого права на судебную защиту в аспекте обеспечения государством надлежащего исполнения судебных решений неимущественного характера во время действия военного положения в Украине», – отметил Лубинец.
Позиция омбудсмена
Дмитрий Лубинец заявил, что усматривает в действующей норме нарушение прав человека и подчеркнул: «граждане, в пользу которых приняты судебные решения неимущественного характера, не должны быть лишены права на их исполнение».
Кого охватывает мораторий
Мораторий защищает от исполнения решений должников, которыми являются:
- предприятия оборонно-промышленного комплекса;
- воинские части, органы военного управления и соединения;
- высшие военные учебные заведения и военные учебные подразделения высших учебных заведений;
- учреждения и организации, входящие в состав Вооруженных сил Украины.
Какие решения заблокированы
В связи с действием моратория в настоящее время заблокировано исполнение неимущественных судебных решений, в частности тех, которыми:
- ТЦК и СП обязаны внести изменения в реестр «Оберіг», в том числе относительно исключения из воинского учета;
- воинские части должны рассмотреть рапорт военнослужащего или издать приказ о его увольнении со службы.
Решения немедленного исполнения
Отдельное внимание в представлении омбудсмен уделил блокированию судебных решений, подлежащих немедленному исполнению. Речь идет, в частности, о лицах, которые были незаконно уволены с государственной службы или работы. Из-за действия моратория такие люди не могут восстановиться в должности.
«Таким образом нарушается не только право на судебную защиту, но и фундаментальное право на труд. Установленный запрет на совершение исполнительных действий в отношении таких судебных решений неимущественного характера делает невозможным полноценное восстановление нарушенных прав граждан, сводя защиту от незаконного увольнения к чисто формальному уровню», – отметил Лубинец.
Омбудсмен подчеркнул, что изложенная в конституционном представлении правовая позиция имеет универсальный характер и касается всех судебных решений неимущественного характера, должниками по которым являются перечисленные органы и юридические лица.
