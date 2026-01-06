  1. В Украине

Заблокированы судебные решения в отношении ТЦК, ВСУ и оборонных предприятий – Лубинец обратился в КСУ из-за моратория

19:43, 6 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Омбудсмен считает, что запрет на исполнение решений неимущественного характера нарушает право на судебную защиту.
Заблокированы судебные решения в отношении ТЦК, ВСУ и оборонных предприятий – Лубинец обратился в КСУ из-за моратория
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что обратился в Конституционный Суд Украины с представлением относительно законодательной нормы, которая приостанавливает исполнение судебных решений против органов и юридических лиц, привлеченных к обороне государства.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В чем суть моратория

По словам омбудсмена, в Украине действует законодательная норма, которая полностью приостанавливает исполнение любых судебных решений в отношении органов и юридических лиц, привлеченных к обороне. Мораторий предусмотрен абзацем 22 пункта 10-2 раздела XIII «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «Об исполнительном производстве».

«Установленный мораторий приводит к нивелированию как прав, защищенных судом, так и самого права на судебную защиту в аспекте обеспечения государством надлежащего исполнения судебных решений неимущественного характера во время действия военного положения в Украине», – отметил Лубинец.

Позиция омбудсмена

Дмитрий Лубинец заявил, что усматривает в действующей норме нарушение прав человека и подчеркнул: «граждане, в пользу которых приняты судебные решения неимущественного характера, не должны быть лишены права на их исполнение».

Кого охватывает мораторий

Мораторий защищает от исполнения решений должников, которыми являются:

  • предприятия оборонно-промышленного комплекса;
  • воинские части, органы военного управления и соединения;
  • высшие военные учебные заведения и военные учебные подразделения высших учебных заведений;
  • учреждения и организации, входящие в состав Вооруженных сил Украины.

Какие решения заблокированы

В связи с действием моратория в настоящее время заблокировано исполнение неимущественных судебных решений, в частности тех, которыми:

  • ТЦК и СП обязаны внести изменения в реестр «Оберіг», в том числе относительно исключения из воинского учета;
  • воинские части должны рассмотреть рапорт военнослужащего или издать приказ о его увольнении со службы.

Решения немедленного исполнения

Отдельное внимание в представлении омбудсмен уделил блокированию судебных решений, подлежащих немедленному исполнению. Речь идет, в частности, о лицах, которые были незаконно уволены с государственной службы или работы. Из-за действия моратория такие люди не могут восстановиться в должности.

«Таким образом нарушается не только право на судебную защиту, но и фундаментальное право на труд. Установленный запрет на совершение исполнительных действий в отношении таких судебных решений неимущественного характера делает невозможным полноценное восстановление нарушенных прав граждан, сводя защиту от незаконного увольнения к чисто формальному уровню», – отметил Лубинец.

Омбудсмен подчеркнул, что изложенная в конституционном представлении правовая позиция имеет универсальный характер и касается всех судебных решений неимущественного характера, должниками по которым являются перечисленные органы и юридические лица.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд КСУ ВСУ военные решение суда оборона ТЦК Дмитрий Лубинец

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Раде готовят отмену спецпенсий прокуроров: законопроект выходит на второе чтение

Законопроект об отмене специальных пенсий для прокуроров может быть рассмотрен уже на следующей пленарной неделе.

Долги за тепло: как суд в Умани определил пределы ответственности потребителя

Судебная практика свидетельствует: отсутствие подписанного договора не освобождает от оплаты коммунальных услуг.

Украинский суд отверг судебный иммунитет государства-агрессора и взыскал двенадцать миллиардов долларов

Печерский районный суд подчеркнул, что Россия не имеет судебного иммунитета, когда речь идет об агрессии, войне и разрушенных человеческих судьбах и бизнесах.

Верховный Суд: апелляция не может принимать доказательства, которых не существовало на момент решения первой инстанции

КГС в деле о премиях на 11 миллионов указал, что отсутствие доказательств на момент вынесения решения судом первой инстанции исключает возможность их принятия апелляционным судом независимо от причин их непредставления.

Цена непоследовательности: Верховный Суд отменил решение апелляции из-за противоречивой мотивации

Кассационная инстанция обратила внимание на фундаментальное требование к судебным решениям в наследственных правоотношениях.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]