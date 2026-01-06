Заблоковані судові рішення щодо ТЦК, ЗСУ та оборонних підприємств – Лубінець звернувся до КСУ через мораторій

Омбудсман вважає, що заборона виконання рішень немайнового характеру порушує право на судовий захист.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що звернувся до Конституційного Суду України з поданням щодо законодавчої норми, яка зупиняє виконання судових рішень проти органів та юридичних осіб, залучених до оборони держави.

У чому суть мораторію

За словами омбудсмана, в Україні діє законодавча норма, яка повністю зупиняє виконання будь-яких судових рішень щодо органів і юридичних осіб, залучених до оборони. Мораторій передбачений абзацом 22 пункту 10-2 розділу XIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про виконавче провадження».

«Встановлений мораторій призводить до нівелювання як прав, захищених судом, так і самого права на судовий захист в аспекті забезпечення державою належного виконання судових рішень немайнового характеру під час дії воєнного стану в Україні», – зазначив Лубінець.

Позиція омбудсмана

Дмитро Лубінець заявив, що вбачає в чинній нормі порушення прав людини та наголосив: «громадяни, на користь яких ухвалені судові рішення немайнового характеру, не повинні бути позбавлені права на їх виконання».

Кого охоплює мораторій

Мораторій захищає від виконання рішень боржників, якими є:

підприємства оборонно-промислового комплексу;

військові частини, органи військового управління та з’єднання;

вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти;

установи й організації, що входять до складу Збройних сил України.

Які рішення заблоковані

Через дію мораторію наразі заблоковано виконання немайнових судових рішень, зокрема тих, якими:

ТЦК та СП зобов’язані внести зміни до реєстру «Оберіг», у тому числі щодо виключення з військового обліку;

військові частини мають розглянути рапорт військовослужбовця або видати наказ про його звільнення зі служби.

Рішення негайного виконання

Окрему увагу в поданні омбудсман приділив блокуванню судових рішень, що підлягають негайному виконанню. Йдеться, зокрема, про осіб, яких незаконно звільнили з публічної служби або роботи. Через дію мораторію такі люди не можуть поновитися на посаді.

«Таким чином порушується не лише право на судовий захист, а й фундаментальне право на працю. Установлена заборона на вчинення виконавчих дій щодо таких судових рішень немайнового характеру унеможливлює повноцінне відновлення порушених прав громадян, зводячи захист від незаконного звільнення до суто формального рівня», – зауважив Лубінець.

Омбудсман наголосив, що викладена в конституційному поданні правова позиція має універсальний характер і стосується всіх судових рішень немайнового характеру, боржниками за якими є перелічені органи та юридичні особи.

