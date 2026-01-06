В Резерв+ появились уведомления об отправке ТЦК бумажных повесток по почте
В приложении Резерв+ расширили сервис уведомлений, который позволяет пользователям своевременно получать информацию о решениях и изменениях в собственном статусе. Об этом сообщили в Минобороны.
Какие уведомления уже отправляет Резерв+
В настоящее время приложение отправляет push-уведомления о событиях, связанных с воинским учетом, в частности о:
- подаче и снятии с розыска;
- нарушение правил воинского учета и наложение штрафов;
- обновление Резерв ID;
- обновление и получение учетных данных;
- получение отсрочки или бронирования;
- получение электронного направления на военно-врачебную комиссию.
Сообщения о бумажных повестках
В Резерв+ появилась возможность включить уведомление о том, что территориальный центр комплектования и социальной поддержки отправил бумажную повестку по почте. По данным Минобороны, функция призвана помочь военнообязанным быть в курсе своего статуса, избежать недоразумений и заранее подготовиться к получению заказного письма через Укрпочту.
Что важно знать
В Минобороны подчеркивают:
- уведомления в Резерв+ не являются повестками и носят исключительно информационный характер;
- получение или прочтение уведомления не считается вручением повестки;
- функция является добровольной — пользователь может самостоятельно включить или выключить ее в меню приложения;
- в уведомлении указываются дата и время, когда необходимо явиться в ТЦК и СП;
- порядок отправки повесток не изменился — они, как и раньше, печатаются в бумажном виде и доставляются Укрпочтой.
Дальнейшие обновления
В течение квартала в приложении Резерв+ планируют ввести уведомления о постановке на учет, снятии с учета, исключении из учета и отмене отсрочки.
