В Резерв+ появились уведомления об отправке ТЦК бумажных повесток по почте

19:52, 6 января 2026
Пользователи приложения могут включить уведомления о том, что ТЦК и СП отправили повестку через Укрпочту.
В Резерв+ появились уведомления об отправке ТЦК бумажных повесток по почте
В приложении Резерв+ расширили сервис уведомлений, который позволяет пользователям своевременно получать информацию о решениях и изменениях в собственном статусе. Об этом сообщили в Минобороны.

Какие уведомления уже отправляет Резерв+

В настоящее время приложение отправляет push-уведомления о событиях, связанных с воинским учетом, в частности о:

  • подаче и снятии с розыска;
  • нарушение правил воинского учета и наложение штрафов;
  • обновление Резерв ID;
  • обновление и получение учетных данных;
  • получение отсрочки или бронирования;
  • получение электронного направления на военно-врачебную комиссию.

Сообщения о бумажных повестках

В Резерв+ появилась возможность включить уведомление о том, что территориальный центр комплектования и социальной поддержки отправил бумажную повестку по почте. По данным Минобороны, функция призвана помочь военнообязанным быть в курсе своего статуса, избежать недоразумений и заранее подготовиться к получению заказного письма через Укрпочту.

Что важно знать

В Минобороны подчеркивают:

  • уведомления в Резерв+ не являются повестками и носят исключительно информационный характер;
  • получение или прочтение уведомления не считается вручением повестки;
  • функция является добровольной — пользователь может самостоятельно включить или выключить ее в меню приложения;
  • в уведомлении указываются дата и время, когда необходимо явиться в ТЦК и СП;
  • порядок отправки повесток не изменился — они, как и раньше, печатаются в бумажном виде и доставляются Укрпочтой.

Дальнейшие обновления

В течение квартала в приложении Резерв+ планируют ввести уведомления о постановке на учет, снятии с учета, исключении из учета и отмене отсрочки.

