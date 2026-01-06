В Резерв+ появились уведомления об отправке ТЦК бумажных повесток по почте

Пользователи приложения могут включить уведомления о том, что ТЦК и СП отправили повестку через Укрпочту.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В приложении Резерв+ расширили сервис уведомлений, который позволяет пользователям своевременно получать информацию о решениях и изменениях в собственном статусе. Об этом сообщили в Минобороны.

Какие уведомления уже отправляет Резерв+

В настоящее время приложение отправляет push-уведомления о событиях, связанных с воинским учетом, в частности о:

подаче и снятии с розыска;

нарушение правил воинского учета и наложение штрафов;

обновление Резерв ID;

обновление и получение учетных данных;

получение отсрочки или бронирования;

получение электронного направления на военно-врачебную комиссию.

Сообщения о бумажных повестках

В Резерв+ появилась возможность включить уведомление о том, что территориальный центр комплектования и социальной поддержки отправил бумажную повестку по почте. По данным Минобороны, функция призвана помочь военнообязанным быть в курсе своего статуса, избежать недоразумений и заранее подготовиться к получению заказного письма через Укрпочту.

Что важно знать

В Минобороны подчеркивают:

уведомления в Резерв+ не являются повестками и носят исключительно информационный характер;

получение или прочтение уведомления не считается вручением повестки;

функция является добровольной — пользователь может самостоятельно включить или выключить ее в меню приложения;

в уведомлении указываются дата и время, когда необходимо явиться в ТЦК и СП;

порядок отправки повесток не изменился — они, как и раньше, печатаются в бумажном виде и доставляются Укрпочтой.

Дальнейшие обновления

В течение квартала в приложении Резерв+ планируют ввести уведомления о постановке на учет, снятии с учета, исключении из учета и отмене отсрочки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.