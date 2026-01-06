У Резерв+ з’явилися сповіщення про надсилання ТЦК паперових повісток поштою
У застосунку Резерв+ розширили сервіс сповіщень, який дозволяє користувачам своєчасно отримувати інформацію про рішення та зміни у власному статусі. Про це повідомили в Міноборони.
Які сповіщення вже надсилає Резерв+
Наразі застосунок надсилає push-сповіщення про події, пов’язані з військовим обліком, зокрема про:
- подання та зняття з розшуку;
- порушення правил військового обліку та накладення штрафів;
- оновлення Резерв ID;
- оновлення та отримання облікових даних;
- отримання відстрочки або бронювання;
- отримання електронного направлення на військово-лікарську комісію.
Повідомлення про паперові повістки
У Резерв+ з’явилася можливість увімкнути сповіщення про те, що територіальний центр комплектування та соціальної підтримки надіслав паперову повістку поштою. За даними Міноборони, функція покликана допомогти військовозобов’язаним бути в курсі свого статусу, уникнути непорозумінь і заздалегідь підготуватися до отримання рекомендованого листа через Укрпошту.
Що важливо знати
У Міноборони наголошують:
- сповіщення в Резерв+ не є повісткою і мають виключно інформаційний характер;
- отримання або прочитання сповіщення не вважається врученням повістки;
- функція є добровільною — користувач може самостійно увімкнути або вимкнути її в меню застосунку;
- у сповіщенні зазначаються дата і час, коли необхідно з’явитися до ТЦК та СП;
- порядок надсилання повісток не змінювався — вони, як і раніше, друкуються у паперовому вигляді та доставляються Укрпоштою.
Подальші оновлення
Протягом кварталу в застосунку Резерв+ планують запровадити сповіщення про взяття на облік, зняття з обліку, виключення з обліку та скасування відстрочки.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.