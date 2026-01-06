  1. В Україні

У Резерв+ з’явилися сповіщення про надсилання ТЦК паперових повісток поштою

19:52, 6 січня 2026
Користувачі застосунку можуть увімкнути повідомлення про те, що ТЦК та СП надіслав повістку через Укрпошту.
У Резерв+ з’явилися сповіщення про надсилання ТЦК паперових повісток поштою
У застосунку Резерв+ розширили сервіс сповіщень, який дозволяє користувачам своєчасно отримувати інформацію про рішення та зміни у власному статусі. Про це повідомили в Міноборони.

Які сповіщення вже надсилає Резерв+

Наразі застосунок надсилає push-сповіщення про події, пов’язані з військовим обліком, зокрема про:

  • подання та зняття з розшуку;
  • порушення правил військового обліку та накладення штрафів;
  • оновлення Резерв ID;
  • оновлення та отримання облікових даних;
  • отримання відстрочки або бронювання;
  • отримання електронного направлення на військово-лікарську комісію.

Повідомлення про паперові повістки

У Резерв+ з’явилася можливість увімкнути сповіщення про те, що територіальний центр комплектування та соціальної підтримки надіслав паперову повістку поштою. За даними Міноборони, функція покликана допомогти військовозобов’язаним бути в курсі свого статусу, уникнути непорозумінь і заздалегідь підготуватися до отримання рекомендованого листа через Укрпошту.

Що важливо знати

У Міноборони наголошують:

  • сповіщення в Резерв+ не є повісткою і мають виключно інформаційний характер;
  • отримання або прочитання сповіщення не вважається врученням повістки;
  • функція є добровільною — користувач може самостійно увімкнути або вимкнути її в меню застосунку;
  • у сповіщенні зазначаються дата і час, коли необхідно з’явитися до ТЦК та СП;
  • порядок надсилання повісток не змінювався — вони, як і раніше, друкуються у паперовому вигляді та доставляються Укрпоштою.

Подальші оновлення

Протягом кварталу в застосунку Резерв+ планують запровадити сповіщення про взяття на облік, зняття з обліку, виключення з обліку та скасування відстрочки.

