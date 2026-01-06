Как удалить себя из Единого реестра должников

Какие документы нужны для удаления из Единого реестра должников.

На практике нередко встречаются ситуации, когда долг уже погашен или исполнительный документ возвращен взыскателю, но информация о должнике продолжает оставаться в Едином реестре должников (ЕРД). Это создает реальные проблемы — от блокировки регистрации имущества до осложнения финансовых операций.

Чтобы избежать таких последствий, важно понимать, когда именно и на каких основаниях сведения должны быть исключены из Реестра.

Что такое исполнительное производство и Единый реестр должников

Исполнительное производство — это завершающая стадия судебного разбирательства, которая предусматривает принудительное исполнение судебных и других решений государственными или частными исполнителями (Закон Украины «Об исполнительном производстве»).

Единый реестр должников является составной частью Автоматизированной системы исполнительного производства (АСИП).

Его цель:

публично фиксировать наличие неисполненных имущественных обязательств;

предотвращать отчуждение имущества должниками.

Сведения вносятся автоматически — одновременно с вынесением постановления об открытии исполнительного производства.

Исключения и особенности

по решениям о свиданиях с ребенком — данные вносятся после наложения штрафа;

по алиментам — только если задолженность превышает сумму платежей за три месяца;

отдельные категории должников (например, государственные органы) могут не вноситься в Реестр.

Когда данные должны быть исключены из Реестра

Законодательство четко определяет случаи, когда сведения о должнике подлежат исключению.

Это происходит одновременно с вынесением постановления о:

окончании исполнительного производства (ст. 39 Закона);

возврате исполнительного документа взыскателю (п. 1, 3, 11 ч. 1 ст. 37);

отмене мер принудительного исполнения в отношении периодических платежей;

отмене мер принудительного исполнения в соответствии с ч. 4 ст. 40 Закона.

В день установления факта полного отсутствия задолженности исполнитель обязан вынести постановление об отмене мер принудительного исполнения, что является основанием для исключения из Реестра.

Важная деталь

Если исполнительный документ уже возвращен взыскателю, исключение данных происходит без возобновления исполнительного производства — на основании отдельного постановления исполнителя (п. 24 разд. III Инструкции).

Кто инициирует исключение и что для этого нужно

Постановление об исключении сведений из Единого реестра должников выносится по заявлению должника.

К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие основания:

квитанцию о полной уплате долга;

судебное решение;

постановление о возврате исполнительного документа;

другие подтверждающие документы.

Заявление и все приложения присоединяются к материалам соответствующего исполнительного производства.

Почему важно исключить данные вовремя

Нахождение в Едином реестре должников может:

стать основанием для отказа в государственной регистрации права собственности;

заблокировать отчуждение имущества;

создать препятствия в финансовых и нотариальных действиях.

В частности, государственный регистратор обязан отказать в регистрации, если имущество отчуждено лицом, внесенным в Реестр (п. 12 ч. 1 ст. 24 Закона о госрегистрации прав).

Исключение сведений из Единого реестра должников — это не формальность, а реальный механизм защиты имущественных прав. Если обязательство выполнено, должник имеет право требовать оперативного обновления данных.

Знание четкого порядка и своевременное обращение к исполнителю позволяет избежать лишних ограничений и полноценно распоряжаться своим имуществом и финансами.

