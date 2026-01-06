  1. Общество

Как удалить себя из Единого реестра должников

19:40, 6 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Какие документы нужны для удаления из Единого реестра должников.
Как удалить себя из Единого реестра должников
Фото: Минюст
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На практике нередко встречаются ситуации, когда долг уже погашен или исполнительный документ возвращен взыскателю, но информация о должнике продолжает оставаться в Едином реестре должников (ЕРД). Это создает реальные проблемы — от блокировки регистрации имущества до осложнения финансовых операций.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Чтобы избежать таких последствий, важно понимать, когда именно и на каких основаниях сведения должны быть исключены из Реестра.

Что такое исполнительное производство и Единый реестр должников

Исполнительное производство — это завершающая стадия судебного разбирательства, которая предусматривает принудительное исполнение судебных и других решений государственными или частными исполнителями (Закон Украины «Об исполнительном производстве»).

Единый реестр должников является составной частью Автоматизированной системы исполнительного производства (АСИП).

Его цель:

  • публично фиксировать наличие неисполненных имущественных обязательств;
  • предотвращать отчуждение имущества должниками.

Сведения вносятся автоматически — одновременно с вынесением постановления об открытии исполнительного производства.

Исключения и особенности

  • по решениям о свиданиях с ребенком — данные вносятся после наложения штрафа;
  • по алиментам — только если задолженность превышает сумму платежей за три месяца;
  • отдельные категории должников (например, государственные органы) могут не вноситься в Реестр.

Когда данные должны быть исключены из Реестра

Законодательство четко определяет случаи, когда сведения о должнике подлежат исключению.

Это происходит одновременно с вынесением постановления о:

  • окончании исполнительного производства (ст. 39 Закона);
  • возврате исполнительного документа взыскателю (п. 1, 3, 11 ч. 1 ст. 37);
  • отмене мер принудительного исполнения в отношении периодических платежей;
  • отмене мер принудительного исполнения в соответствии с ч. 4 ст. 40 Закона.

В день установления факта полного отсутствия задолженности исполнитель обязан вынести постановление об отмене мер принудительного исполнения, что является основанием для исключения из Реестра.

Важная деталь

Если исполнительный документ уже возвращен взыскателю, исключение данных происходит без возобновления исполнительного производства — на основании отдельного постановления исполнителя (п. 24 разд. III Инструкции).

Кто инициирует исключение и что для этого нужно

Постановление об исключении сведений из Единого реестра должников выносится по заявлению должника.

К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие основания:

  • квитанцию о полной уплате долга;
  • судебное решение;
  • постановление о возврате исполнительного документа;
  • другие подтверждающие документы.

Заявление и все приложения присоединяются к материалам соответствующего исполнительного производства.

Почему важно исключить данные вовремя

Нахождение в Едином реестре должников может:

  • стать основанием для отказа в государственной регистрации права собственности;
  • заблокировать отчуждение имущества;
  • создать препятствия в финансовых и нотариальных действиях.

В частности, государственный регистратор обязан отказать в регистрации, если имущество отчуждено лицом, внесенным в Реестр (п. 12 ч. 1 ст. 24 Закона о госрегистрации прав).

Исключение сведений из Единого реестра должников — это не формальность, а реальный механизм защиты имущественных прав. Если обязательство выполнено, должник имеет право требовать оперативного обновления данных.

Знание четкого порядка и своевременное обращение к исполнителю позволяет избежать лишних ограничений и полноценно распоряжаться своим имуществом и финансами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

минюст реестр должников (ЕРД)

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Раде готовят отмену спецпенсий прокуроров: законопроект выходит на второе чтение

Законопроект об отмене специальных пенсий для прокуроров может быть рассмотрен уже на следующей пленарной неделе.

Долги за тепло: как суд в Умани определил пределы ответственности потребителя

Судебная практика свидетельствует: отсутствие подписанного договора не освобождает от оплаты коммунальных услуг.

Украинский суд отверг судебный иммунитет государства-агрессора и взыскал двенадцать миллиардов долларов

Печерский районный суд подчеркнул, что Россия не имеет судебного иммунитета, когда речь идет об агрессии, войне и разрушенных человеческих судьбах и бизнесах.

Верховный Суд: апелляция не может принимать доказательства, которых не существовало на момент решения первой инстанции

КГС в деле о премиях на 11 миллионов указал, что отсутствие доказательств на момент вынесения решения судом первой инстанции исключает возможность их принятия апелляционным судом независимо от причин их непредставления.

Цена непоследовательности: Верховный Суд отменил решение апелляции из-за противоречивой мотивации

Кассационная инстанция обратила внимание на фундаментальное требование к судебным решениям в наследственных правоотношениях.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]