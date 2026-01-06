Як видалити себе з Єдиного реєстру боржників
На практиці нерідко трапляються ситуації, коли борг вже погашено або виконавчий документ повернуто стягувачу, але інформація про боржника продовжує залишатися в Єдиному реєстрі боржників (ЄРБ). Це створює реальні проблеми — від блокування реєстрації майна до ускладнення фінансових операцій.
Щоб уникнути таких наслідків, важливо розуміти, коли саме і на яких підставах відомості мають бути виключені з Реєстру.
Що таке виконавче провадження і Єдиний реєстр боржників
Виконавче провадження — це завершальна стадія судового розгляду, яка передбачає примусове виконання судових та інших рішень державними або приватними виконавцями (Закон України «Про виконавче провадження»).
Єдиний реєстр боржників є складовою Автоматизованої системи виконавчого провадження (АСВП).
Його мета:
-
публічно фіксувати наявність невиконаних майнових зобов’язань;
-
запобігати відчуженню майна боржниками.
Відомості вносяться автоматично — одночасно з винесенням постанови про відкриття виконавчого провадження.
Винятки та особливості
-
за рішеннями про побачення з дитиною — дані вносять після накладення штрафу;
-
за аліментами — лише якщо заборгованість перевищує суму платежів за три місяці;
-
окремі категорії боржників (наприклад, державні органи) можуть не вноситися до Реєстру.
Коли дані мають бути виключені з Реєстру
Законодавство чітко визначає випадки, коли відомості про боржника підлягають виключенню.
Це відбувається одночасно з винесенням постанови про:
-
закінчення виконавчого провадження (ст. 39 Закону);
-
повернення виконавчого документа стягувачу (п. 1, 3, 11 ч. 1 ст. 37);
-
скасування заходів примусового виконання щодо періодичних платежів;
-
скасування заходів примусового виконання відповідно до ч. 4 ст. 40 Закону.
У день встановлення факту повної відсутності заборгованості виконавець зобов’язаний винести постанову про скасування заходів примусового виконання, що є підставою для виключення з Реєстру.
Важлива деталь
Якщо виконавчий документ вже повернуто стягувачу, виключення даних відбувається без відновлення виконавчого провадження — на підставі окремої постанови виконавця (п. 24 розд. III Інструкції).
Хто ініціює виключення і що для цього потрібно
Постанова про виключення відомостей з Єдиного реєстру боржників виноситься за заявою боржника.
До заяви необхідно додати документи, що підтверджують підстави:
-
квитанцію про повну сплату боргу;
-
судове рішення;
-
постанову про повернення виконавчого документа;
-
інші підтвердні документи.
Заява та всі додатки приєднуються до матеріалів відповідного виконавчого провадження.
Чому важливо виключити дані вчасно
Перебування в Єдиному реєстрі боржників може:
-
стати підставою для відмови в державній реєстрації права власності;
-
заблокувати відчуження майна;
-
створити перешкоди у фінансових та нотаріальних діях.
Зокрема, державний реєстратор зобов’язаний відмовити у реєстрації, якщо майно відчужене особою, внесеною до Реєстру (п. 12 ч. 1 ст. 24 Закону про держреєстрацію прав).
Виключення відомостей з Єдиного реєстру боржників — це не формальність, а реальний механізм захисту майнових прав. Якщо зобов’язання виконано, боржник має право вимагати оперативного оновлення даних.
Знання чіткого порядку та своєчасне звернення до виконавця дозволяє уникнути зайвих обмежень і повноцінно розпоряджатися своїм майном та фінансами.
