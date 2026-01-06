  1. Суспільство

Як видалити себе з Єдиного реєстру боржників

19:40, 6 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Які документи потрібні для видалення з Єдиного реєстру боржників.
Як видалити себе з Єдиного реєстру боржників
Фото: Мін'юст
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На практиці нерідко трапляються ситуації, коли борг вже погашено або виконавчий документ повернуто стягувачу, але інформація про боржника продовжує залишатися в Єдиному реєстрі боржників (ЄРБ). Це створює реальні проблеми — від блокування реєстрації майна до ускладнення фінансових операцій.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Щоб уникнути таких наслідків, важливо розуміти, коли саме і на яких підставах відомості мають бути виключені з Реєстру.

Що таке виконавче провадження і Єдиний реєстр боржників

Виконавче провадження — це завершальна стадія судового розгляду, яка передбачає примусове виконання судових та інших рішень державними або приватними виконавцями (Закон України «Про виконавче провадження»).

Єдиний реєстр боржників є складовою Автоматизованої системи виконавчого провадження (АСВП).
Його мета:

  • публічно фіксувати наявність невиконаних майнових зобов’язань;

  • запобігати відчуженню майна боржниками.

Відомості вносяться автоматично — одночасно з винесенням постанови про відкриття виконавчого провадження.

Винятки та особливості

  • за рішеннями про побачення з дитиною — дані вносять після накладення штрафу;

  • за аліментами — лише якщо заборгованість перевищує суму платежів за три місяці;

  • окремі категорії боржників (наприклад, державні органи) можуть не вноситися до Реєстру.

Коли дані мають бути виключені з Реєстру

Законодавство чітко визначає випадки, коли відомості про боржника підлягають виключенню.

Це відбувається одночасно з винесенням постанови про:

  • закінчення виконавчого провадження (ст. 39 Закону);

  • повернення виконавчого документа стягувачу (п. 1, 3, 11 ч. 1 ст. 37);

  • скасування заходів примусового виконання щодо періодичних платежів;

  • скасування заходів примусового виконання відповідно до ч. 4 ст. 40 Закону.

У день встановлення факту повної відсутності заборгованості виконавець зобов’язаний винести постанову про скасування заходів примусового виконання, що є підставою для виключення з Реєстру.

Важлива деталь

Якщо виконавчий документ вже повернуто стягувачу, виключення даних відбувається без відновлення виконавчого провадження — на підставі окремої постанови виконавця (п. 24 розд. III Інструкції).

Хто ініціює виключення і що для цього потрібно

Постанова про виключення відомостей з Єдиного реєстру боржників виноситься за заявою боржника.

До заяви необхідно додати документи, що підтверджують підстави:

  • квитанцію про повну сплату боргу;

  • судове рішення;

  • постанову про повернення виконавчого документа;

  • інші підтвердні документи.

Заява та всі додатки приєднуються до матеріалів відповідного виконавчого провадження.

Чому важливо виключити дані вчасно

Перебування в Єдиному реєстрі боржників може:

  • стати підставою для відмови в державній реєстрації права власності;

  • заблокувати відчуження майна;

  • створити перешкоди у фінансових та нотаріальних діях.

Зокрема, державний реєстратор зобов’язаний відмовити у реєстрації, якщо майно відчужене особою, внесеною до Реєстру (п. 12 ч. 1 ст. 24 Закону про держреєстрацію прав).

Виключення відомостей з Єдиного реєстру боржників — це не формальність, а реальний механізм захисту майнових прав. Якщо зобов’язання виконано, боржник має право вимагати оперативного оновлення даних.

Знання чіткого порядку та своєчасне звернення до виконавця дозволяє уникнути зайвих обмежень і повноцінно розпоряджатися своїм майном та фінансами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

мінюст реєстр боржників (ЄРБ)

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Раді готують скасування спецпенсій прокурорів: законопроєкт виходить на друге читання

Законопроєкт про скасування спеціальних пенсій для прокурорів може бути розглянутий уже наступного пленарного тижня.

Борги за тепло: як суд в Умані визначив межі відповідальності споживача

Судова практика свідчить: відсутність підписаного договору не звільняє від оплати комунальних послуг.

Український суд заперечив судовий імунітет держави-агресора та стягнув дванадцять мільярдів доларів

Печерський районний суд наголосив, що Росія не має судового імунітету, коли йдеться про агресію, війну і зруйновані людські долі та бізнеси.

Верховний Суд: апеляція не може приймати докази, яких не існувало на момент рішення першої інстанції

КГС у справі про премії в 11 мільйонів заявив, що відсутність доказів на момент ухвалення рішення судом першої інстанції унеможливлює їх прийняття апеляційним судом незалежно від причин їх неподання.

Ціна непослідовності: Верховний Суд скасував рішення апеляції через суперечливу мотивацію

Касаційна інстанція звернула увагу на фундаментальну вимогу до судових рішень у спадкових правовідносинах.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]