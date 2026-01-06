Як видалити себе з Єдиного реєстру боржників

Які документи потрібні для видалення з Єдиного реєстру боржників.

Фото: Мін'юст

На практиці нерідко трапляються ситуації, коли борг вже погашено або виконавчий документ повернуто стягувачу, але інформація про боржника продовжує залишатися в Єдиному реєстрі боржників (ЄРБ). Це створює реальні проблеми — від блокування реєстрації майна до ускладнення фінансових операцій.

Щоб уникнути таких наслідків, важливо розуміти, коли саме і на яких підставах відомості мають бути виключені з Реєстру.

Що таке виконавче провадження і Єдиний реєстр боржників

Виконавче провадження — це завершальна стадія судового розгляду, яка передбачає примусове виконання судових та інших рішень державними або приватними виконавцями (Закон України «Про виконавче провадження»).

Єдиний реєстр боржників є складовою Автоматизованої системи виконавчого провадження (АСВП).

Його мета:

публічно фіксувати наявність невиконаних майнових зобов’язань;

запобігати відчуженню майна боржниками.

Відомості вносяться автоматично — одночасно з винесенням постанови про відкриття виконавчого провадження.

Винятки та особливості

за рішеннями про побачення з дитиною — дані вносять після накладення штрафу;

за аліментами — лише якщо заборгованість перевищує суму платежів за три місяці;

окремі категорії боржників (наприклад, державні органи) можуть не вноситися до Реєстру.

Коли дані мають бути виключені з Реєстру

Законодавство чітко визначає випадки, коли відомості про боржника підлягають виключенню.

Це відбувається одночасно з винесенням постанови про:

закінчення виконавчого провадження (ст. 39 Закону);

повернення виконавчого документа стягувачу (п. 1, 3, 11 ч. 1 ст. 37);

скасування заходів примусового виконання щодо періодичних платежів;

скасування заходів примусового виконання відповідно до ч. 4 ст. 40 Закону.

У день встановлення факту повної відсутності заборгованості виконавець зобов’язаний винести постанову про скасування заходів примусового виконання, що є підставою для виключення з Реєстру.

Важлива деталь

Якщо виконавчий документ вже повернуто стягувачу, виключення даних відбувається без відновлення виконавчого провадження — на підставі окремої постанови виконавця (п. 24 розд. III Інструкції).

Хто ініціює виключення і що для цього потрібно

Постанова про виключення відомостей з Єдиного реєстру боржників виноситься за заявою боржника.

До заяви необхідно додати документи, що підтверджують підстави:

квитанцію про повну сплату боргу;

судове рішення;

постанову про повернення виконавчого документа;

інші підтвердні документи.

Заява та всі додатки приєднуються до матеріалів відповідного виконавчого провадження.

Чому важливо виключити дані вчасно

Перебування в Єдиному реєстрі боржників може:

стати підставою для відмови в державній реєстрації права власності;

заблокувати відчуження майна;

створити перешкоди у фінансових та нотаріальних діях.

Зокрема, державний реєстратор зобов’язаний відмовити у реєстрації, якщо майно відчужене особою, внесеною до Реєстру (п. 12 ч. 1 ст. 24 Закону про держреєстрацію прав).

Виключення відомостей з Єдиного реєстру боржників — це не формальність, а реальний механізм захисту майнових прав. Якщо зобов’язання виконано, боржник має право вимагати оперативного оновлення даних.

Знання чіткого порядку та своєчасне звернення до виконавця дозволяє уникнути зайвих обмежень і повноцінно розпоряджатися своїм майном та фінансами.

