США готові повністю замінити російський газ та нафту в Європі – Кріс Райт

20:19, 24 вересня 2025
Міністр енергетики США Кріс Райт запевнив європейських лідерів у наявності необхідних потужностей для постачання газу та нафти.
Сполучені Штати вже зараз можуть повністю замінити постачання газу та нафтопродуктів з Росії до Європи, заявив міністр енергетики США Кріс Райт в ефірі Fox News. За його словами, США мають достатні ресурси, щоб задовольнити потреби Європи, і вже провели консультації з європейськими лідерами. Протягом шести днів Райт зустрічався з представниками європейських країн, щоб запевнити їх у готовності США до постачань.

«У Європі вживають заходів щодо заміщення російських енергоресурсів. Можливо, не так швидко, як нам хотілося б. США готові вже сьогодні заміщати весь російський газ, що надходить до Європи, а також усі російські нафтопродукти», — підкреслив він.

Міністр також заявив, що енергетична політика президента США Дональда Трампа спрямована на досягнення миру шляхом посилення тиску на Путіна.

Райт прокоментував плани ЄС відмовитися від імпорту скрапленого природного газу з Росії з січня 2027 року. Він закликав зробити цей крок швидше, наголосивши, що обмеження поставок знизить доходи Москви та її можливості фінансувати війну.

«Газ, який не надходить до Європи і не продається там, вони не можуть перенаправити в інші регіони, особливо трубопроводами. Це просто втрата доходу для Путіна і зниження його можливостей вести війну. Так що так, наша мета - діяти набагато швидше», — додав міністр.

XX з'їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

