Конкурс на посаду голови Державної судової адміністрації – результати першого етапу конкурсу

Діючий керівник ДСА Максим Пампура продемонстрував, що знає законодавство краще за інших.

Кандидати на посаду голови Державної судової адміністрації 15 жовтня 2025 року виконали тестові завдання на знання законодавства.

Учасники конкурсного відбору мали відповісти на 40 тестових запитань протягом 40 хвилин. Кожна правильна відповідь оцінювалася в 1 бал. Мінімальний прохідний бал за виконання тестових завдань – 25 балів.

У підсумку, найкращий результат – 40 балів, отримав в. о. голови ДСА Максим Пампура.

Другий результат – 39 балів, отримав адвокат та колишній начальник Департаменту кримінально-правової політики та захисту інвестицій Офісу Генерального прокурора Олексій Бонюк.

Третій результат (38 балів) отримала начальник ТУ ДСА в Київській області Світлана Шевченко.

Всього участь у тестуванні взяли 14 кандидатів з 19 допущених до участі у конкурсному відборі.

Наступний етап конкурсного відбору – виконання ситуаційного завдання.

З результатами тестування на знання законодавства можна ознайомитися нижче.

Нагадаємо, що як повідомляла «Судово-юридична газета», Вища рада правосуддя 7 серпня відновила конкурсний добір на посаду голови Державної судової адміністрації, який фактично розпочався ще у січні 2024 року.

Автор: В’ячеслав Хрипун

