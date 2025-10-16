Конкурс на должность главы Государственной судебной администрации – результаты первого этапа конкурса

Действующий руководитель ГСА Максим Пампура продемонстрировал, что знает законодательство лучше других кандидатов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кандидаты на должность председателя Государственной судебной администрации 15 октября 2025 года выполнили тестовые задания на знание законодательства.

Участники конкурсного отбора должны были ответить на 40 тестовых вопросов в течение 40 минут. Каждый правильный ответ оценивался в 1 балл. Минимальный проходной балл за выполнение тестовых заданий – 25 баллов.

В итоге, лучший результат – 40 баллов, получил и. о. главы ГСА Максим Пампура.

Второй результат – 39 баллов, получил адвокат и бывший начальник Департамента уголовно-правовой политики и защиты инвестиций Офиса Генерального прокурора Алексей Бонюк.

Третий результат (38 баллов) получила начальник ТУ ГСА в Киевской области Светлана Шевченко.

Всего в тестировании приняли участие 14 кандидатов из 19 допущенных к участию в конкурсном отборе.

Следующий этап конкурсного отбора – выполнение ситуационного задания.

С результатами тестирования на знание законодательства можно ознакомиться ниже.

Напомним, что как сообщала «Судебно-юридическая газета», Высший совет правосудия 7 августа возобновил конкурсный отбор на должность главы Государственной судебной администрации, фактически начавшийся еще в январе 2024 года.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.