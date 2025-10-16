Конкурс на должность главы Государственной судебной администрации – результаты первого этапа конкурса

Кандидаты на должность председателя Государственной судебной администрации 15 октября 2025 года выполнили тестовые задания на знание законодательства.
Участники конкурсного отбора должны были ответить на 40 тестовых вопросов в течение 40 минут. Каждый правильный ответ оценивался в 1 балл. Минимальный проходной балл за выполнение тестовых заданий – 25 баллов.
В итоге, лучший результат – 40 баллов, получил и. о. главы ГСА Максим Пампура.
Второй результат – 39 баллов, получил адвокат и бывший начальник Департамента уголовно-правовой политики и защиты инвестиций Офиса Генерального прокурора Алексей Бонюк.
Третий результат (38 баллов) получила начальник ТУ ГСА в Киевской области Светлана Шевченко.
Всего в тестировании приняли участие 14 кандидатов из 19 допущенных к участию в конкурсном отборе.
Следующий этап конкурсного отбора – выполнение ситуационного задания.
С результатами тестирования на знание законодательства можно ознакомиться ниже.
Напомним, что как сообщала «Судебно-юридическая газета», Высший совет правосудия 7 августа возобновил конкурсный отбор на должность главы Государственной судебной администрации, фактически начавшийся еще в январе 2024 года.
Автор: Вячеслав Хрипун
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.