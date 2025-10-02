Практика судів
До участі у доборі на зайняття вакантної посади голови ДСА України допущено 19 кандидатів – список

10:59, 2 жовтня 2025
ВРП допустила 19 кандидатів до конкурсу на посаду керівника Державної судової адміністрації України.
До участі у доборі на зайняття вакантної посади голови ДСА України допущено 19 кандидатів – список
Робоча група з питання добору кандидатів на посаду голови Державної судової адміністрації України визначила кандидатів на вказану посаду. Кандидати за результатами попереднього вивчення поданих ними документів відповідають встановленим законом вимогам та Умовам для зайняття посади голови ДСА України, затверджених рішенням ВРП від 1 лютого 2024 року № 314/0/15-24 (з урахуванням рішення Вищої ради правосуддя від 7 серпня 2025 року №1663/0/15-25 «Про внесення змін до Умов для зайняття вакантної посади голови Державної судової адміністрації України»). Про це повідомила ВРП.

Таким чином до участі у доборі допущено 19 кандидатів, а саме:

Бонюка Олексія Петровича

Висоцьку Олену Володимирівну

Дейнеку Віктора Степановича

Демченко Аллу Миколаївну

Завадецького Олександра Олександровича

Колядінцева Михайла Анатолійовича

Кородюка Івана Шагіновича

Кощинця Віктора Васильовича

Кравченка Сергія Сергійовича

Куманську-Нор Оксану Павлівну

Легостаєва Івана Миколайовича

Мержука Володимира Петровича

Микитьона Віктора Васильовича

Палюх Олену Петрівну

Пампуру Максима Валерійовича

Романківа Ігоря Петровича

Симоненко Ольгу Анатоліївну

Шевченка Олександра Михайловича

Шевченко Світлану Володимирівну.

Далі цих кандидатів чекають іспити.

Відповідно до Методичних рекомендацій щодо підготовки іспиту для проведення конкурсного добору на вакантну посаду голови Державної судової адміністрації України, затверджених  рішенням Вищої ради правосуддя від 7 серпня 2025 року № 1661/0/15-25, першим етапом оцінювання кандидатів за критерієм «Професійна компетентність» визначено тестування кандидатів на знання загального та спеціального законодавства, що регулює організаційне та фінансове забезпечення діяльності органів судової влади у встановлених законом межах повноважень ДСА України.

Про дату, місце та час проведення тестування кандидатів на знання загального та спеціального законодавства буде повідомлено згодом.

Програма (основи) тестових завдань будуть оприлюднені на офіційному вебсайті Вищої ради правосуддя не пізніше, ніж за 10 календарних днів до проведення тестування.

Нагадаємо, Вища рада правосуддя налаштована оптимістично і сподівається провести відбір на посаду нового голови Державної судової адміністрації «у визначені строки». Про це повідомили у ВРП за результатами обговорення перебігу виконання Дорожньої карти з питань верховенства права, яка передбачає прозорий відбір нового керівника ДСА у четвертому кварталі 2025 року.

ДСА ВРП

