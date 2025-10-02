К участию в отборе на замещение вакантной должности председателя ГСА Украины допущено 19 кандидатов – список

ВСП допустила 19 кандидатов к конкурсу на должность руководителя Государственной судебной администрации Украины.

Рабочая группа по вопросу отбора кандидатов на должность председателя Государственной судебной администрации Украины определила кандидатов на указанную должность. Кандидаты по результатам предварительного изучения представленных ими документов соответствуют установленным законом требованиям и Условиям для занятия должности председателя ГСА Украины, утвержденным решением ВСП от 1 февраля 2024 года № 314/0/15-24 (с учетом решения Высшего совета правосудия от 7 августа 2025 года №1663/0/15-25 «О внесении изменений в Условия для занятия вакантной должности председателя Государственной судебной администрации Украины»). Об этом сообщила ВСП.

Таким образом, к участию в отборе допущены 19 кандидатов, а именно:

Бонюк Алексей Петрович

Высоцкая Елена Владимировна

Дейнека Виктор Степанович

Демченко Алла Николаевна

Завадецкий Александр Александрович

Колядинцев Михаил Анатольевич

Кородюк Иван Шагинович

Кощинца Виктора Васильевича

Кравченко Сергея Сергеевича

Куманскую-Нор Оксану Павловну

Легостаева Ивана Николаевича

Мержука Владимира Петровича

Микитьона Виктора Васильевича

Палюх Елену Петровну

Пампуру Максима Валерьевича

Романкива Игоря Петровича

Симоненко Ольгу Анатольевну

Шевченко Александра Михайловича

Шевченко Светлану Владимировну.

Далее этих кандидатов ждут экзамены.

В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке экзамена для проведения конкурсного отбора на вакантную должность председателя Государственной судебной администрации Украины, утвержденными решением Высшего совета правосудия от 7 августа 2025 года № 1661/0/15-25, первым этапом оценки кандидатов по критерию «Профессиональная компетентность» определено тестирование кандидатов на знание общего и специального законодательства, регулирующего организационное и финансовое обеспечение деятельности органов судебной власти в установленных законом пределах полномочий ГСА Украины.

О дате, месте и времени проведения тестирования кандидатов на знание общего и специального законодательства будет сообщено позднее.

Программа (основы) тестовых заданий будут обнародованы на официальном веб-сайте Высшего совета правосудия не позднее, чем за 10 календарных дней до проведения тестирования.

Напомним, Высший совет правосудия настроен оптимистично и надеется провести отбор на должность нового главы Государственной судебной администрации «в определенные сроки». Об этом сообщили в ВСП по результатам обсуждения хода выполнения Дорожной карты по вопросам верховенства права, которая предусматривает прозрачный отбор нового руководителя ГСА в четвертом квартале 2025 года.

