Высший совет правосудия не теряет оптимизма, что завершит начатый в январе 2024 года конкурс на нового главу ГСА

На должность главы Государственной судебной администрации претендует также бывшая заместитель министра юстиции по вопросам пенитенциарной сферы Елена Высоцкая и экс-начальник Департамента защиты инвестиций Офиса Генпрокурора Алексей Бонюк.

Высший совет правосудия (ВСП) настроен оптимистично и надеется провести отбор на должность нового главы Государственной судебной администрации (ГСА) «в определенные сроки». Об этом сообщили в ВСП по результатам обсуждения хода выполнения Дорожной карты по вопросам верховенства права, которая предусматривает прозрачный отбор нового руководителя ГСА в четвертом квартале 2025 года.

Напомним, у Государственной судебной администрации с 2023 года отсутствует постоянный руководитель. Исполняющим обязанности главы ГСА является бывший заместитель главы ГСА Максим Пампура.

Конкурсный отбор на должность главы ГСА начался еще 18 января 2024 года.

Впрочем, как писала «Судебно-юридическая газета», впоследствии с ним начали происходить странные вещи. В частности, это касалось формирования Рабочей группы по вопросу отбора кандидатов на должность главы ГСА. Часть членов ВСП настаивали, что большинство состава Рабочей группы должно состоять из судей разных инстанций, а также представителей Совета судей, народных депутатов профильного Комитета ВР и т.п. Также возникла дискуссия относительно целесообразности привлечения к отбору представителей иностранных проектов технической помощи – USAID, Pravo-Justice и IDLO (Международная организация развития права). Дискуссия касалась вопроса, нужно ли предоставлять представителям проектов право реального голоса, или же их следует допустить только как консультантов. В итоге, ВСП решила, что Рабочая группа все же может приглашать в качестве консультантов представителей международных и иностранных организаций.

В 2024 году документы для участия в конкурсе подали аж 15 кандидатов. Из них допущено 11 человек. За должность решили соревноваться сразу трое руководителей территориальных управлений ГСА и Максим Пампура.

Впоследствии глава ВСП Григорий Усик сообщил, что международные партнеры отказались участвовать в рабочей группе, поскольку считают, что они должны иметь право преимущественного голоса при определении рейтинга кандидатов, и добавил, что Совет правосудия ищет выход из кризисной ситуации.

Как сообщили тогда «Судебно-юридической газете» источники, причастные к конкурсному отбору на должность главы ГСА, проекты технической помощи остались недовольными уровнем и «качеством» кандидатов, подавших документы.

Номинальными фаворитами конкурса считались четверо представителей ГСА – и. о. главы ГСА Максим Пампура, начальник ТУ ГСА во Львовской области Виктор Дейнека, начальник ТУ ГСА в Полтавской области Александр Дзюбенко и начальник ТУ ГСА в Киевской области Светлана Шевченко. Вместе с тем, ко всем указанным кандидатам, как и к ряду других претендентов, было немало вопросов.

По словам источников «Судебно-юридической газеты», из-за этого у партнеров возникла мысль, что следует продлить сроки подачи документов, так как среди участников отбора хотелось бы видеть больше людей «не из системы ГСА», но имеющих успешный управленческий опыт на государственной службе или в других сферах деятельности.

Также проекты технической помощи потребовали получить «контрольный голос» во время рассмотрения Рабочей группой вопроса об определении списка рекомендованных для назначения на должность главы ГСА кандидатов. То есть, речь шла о возможности для представителей проектов технической помощи как блокировать тех или иных кандидатов на должность главы ГСА, так и решать, кто именно войдет в финальный список.

Лишь в мае 2025 года, после длительного перерыва, состоялась новая встреча членов Высшего совета правосудия с представителями проектов иностранной технической помощи, во время которой было достигнуто принципиальное решение о возобновлении конкурсного отбора на должность главы ГСА.

При этом представители проектов настаивали, чтобы конкурсный отбор был полноценным – с тестированием на знание норм права и даже проверкой когнитивных способностей кандидатов.

В конце концов, Высший совет правосудия 5 августа сообщил, что помогать ВСП в отборе главы ГСА будут международные эксперты.

7 августа 2025 года ВСП возобновила конкурсный отбор и объявила прием документов для новых кандидатов, желающих принять участие в конкурсном отборе – с 8 августа по 8 сентября.

В отличие от предложенной в 2024 году «упрощенной» модели проведения конкурса, сейчас Совет правосудия все же решил провести полноценный конкурс – не только с собеседованием, но и с экзаменом, проверкой «управленческих навыков» и «лидерского потенциала» кандидатов.

Впрочем, 4 сентября ВСП пришлось продлить сроки приема документов до 23 сентября. Ведь за время действия предыдущего «дополнительного» срока приема документов, документы для участия в конкурсном отборе подали всего два кандидата.

По состоянию на 25 сентября документы подали 11 человек, среди которых бывшая заместитель министра юстиции по вопросам пенитенциарной сферы Елена Высоцкая, а также экс-начальник Департамента уголовной политики и защиты инвестиций Офиса Генерального прокурора Алексей Бонюк.

Следовательно, к 11 допущенным во время прошлогоднего приема документов будет добавлено еще определенное количество кандидатов из 11 новых, которых допустят к конкурсу.

Как отметили в ВСП, участие в обсуждении результатов выполнения мероприятий Дорожной карты по вопросам верховенства права и предварительно определенных потребностей в привлечении поддержки от проектов международной технической помощи для реализации этих мероприятий приняли заместитель главы Высшего совета правосудия Оксана Кваша и исполняющий обязанности руководителя секретариата ВСП Александр Серегин. Он отметил, что Высший совет правосудия работает над реализацией мероприятий, предусмотренных Дорожной картой, которая определяет комплекс реформ в рамках переговорного процесса относительно членства Украины в ЕС (блок «Правосудие), держа в фокусе внимания не только мероприятия 2025 года, но и 2026 и 2027 годов.

Говоря о планах, он подчеркнул, что на IV квартал 2025 года Дорожной картой предусмотрено в частности проведение прозрачного конкурса на должность главы ГСА. Конкурс должен состояться на основе четких правил и критериев оценивания, включая проверку добропорядочности и профессиональных качеств кандидатов.

«Благодаря нескольким продлениям сроков приема документов количество кандидатов возросло. Высший совет правосудия настроен оптимистично и надеется провести отбор в определенные сроки», – указали в ВСП.

С полным перечнем мероприятий Дорожной карты по вопросам верховенства права можно ознакомиться в материале «Судебно-юридической газеты».

Автор: Наталя Мамченко

