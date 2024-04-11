К участию в отборе на занятие вакантной должности Главы ГСА допустили 13 кандидатов

Документы подали 15 кандидатов.

Рабочая группа по вопросу отбора кандидатов на должность Главы Государственной судебной администрации Украины определила кандидатов на указанную должность, которые по результатам предварительного изучения поданных ими документов отвечают установленным законом требованиям и Условиям для занятия должности Главы ГСА. Об этом сообщили в Высшем совете правосудия.

Там отметили, что при проведении проверки соответствия кандидатов, подавших документы для участия в отборе на должность Главы ГСА, общим (квалификационным) требованиям, предусмотренным в пункте 6 Условий, установлено несоответствие стажа и опыта работы у двух кандидатов: Игоря Караченцева и Тамары Новиковой.

Остальные кандидаты отвечают общим (квалификационным) требованиям, предусмотренным пунктом 6 Условий.

Таким образом, допущено к участию в отборе 13 кандидатов, а именно:

Артема Бринцова, Виктора Дейнеку, Александра Дзюбенко, Виктора Кощинца, Сергея Кравченко, Оксану Куманскую-Нор, Ивана Легостаева, Елену Палюх, Максима Пампуру, Игоря Романкива, Романа Романюка, Оксану Ромашкину, Светлану Шевченко.

В ВСП отмечают, что в отношении этих кандидатов будет проведена специальная проверка.

После оценки поданных кандидатами документов Рабочая группа проведет собеседования, по результатам которых будет принято протокольное решение с указанием рекомендованных на должность кандидатов в соответствии с их рейтингом и относительно которых Рабочая группа не имеет обоснованного сомнения относительно соответствия будущей должности по критериям компетентности и добродетели и которые проявили во время собеседования концептуальное видение работы ГСА Украины, в частности, в особый период правового режима военного положения, способность реализовать его на практике.

В дальнейшем такое решение Рабочей группы вместе с материалами по всем кандидатам, участвовавшим в отборе, передается Высшему совету правосудия.

Срок приема документов от кандидатов на должность Главы Государственной судебной администрации завершился 22 марта 2024 года, документы подали 15 кандидатов.

Как мы писали, Высший совет правосудия согласовал перераспределение расходов между судами, ГСА и ее теруправлениями.

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