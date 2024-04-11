«Мягкая и тихая дипломатия не сработала» – Кулеба рассказал, на что он готов для получения Patriot

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил об изменении тона Украины в вопросе получения ПВО от партнеров.

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина надеется поскорее договориться о предоставлении семи установок системы противовоздушной обороны Patriot и даже рассматривает вариант, в частности, одолжить их у других государств. Об этом он заявил в интервью «The Washington Post».

Кулеба объяснил изменение тона Украины в вопросе получения ПВО от западных партнеров тем, что «мягкая и тихая дипломатия не сработала» и выразил надежду, что его новый стиль дипломатии поможет совершить прорыв.

«Да, меня могут ненавидеть, и я могу испортить отношения. Другая часть говорит, что дипломатия – это только частные отношения. Но потом я сказал этой части заткнуться, и та часть меня, которая хотела высказаться, начала говорить. Мы перепробовали все и, похоже, ничего не сработало», – пояснил министр.

Министр рассказал, что ведомство обнаружило более 100 «свободных» Patriot, в том числе в государствах по соседству, однако сначала сосредоточился на цели получить семь установок.

Кроме того, МИД нашел четыре европейских и азиатских страны с Patriot, которые немедленно могут предоставить их Украине. Также продолжаются переговоры по передаче ПВО с Соединенными Штатами.

Министр иностранных дел рассказал, что даже предлагал странам предоставить Украине Patriot во временное пользование, обещая вернуть батареи, как только их попросят.

«Я чувствую, что бьюсь головой о стену, хотя я дипломат, а это значит, что я должен разбирать стену кирпич за кирпичом. Но так как такая дипломатия не работает, мне хочется биться о стену. Я просто не понимаю, почему этого не происходит», – поделился он в разговоре с «The Washington Post».

Во время недавней встречи в Брюсселе, посвященной 75-летию НАТО, Кулеба резко сказал присутствующим: «Извините, что испортил вечеринку по случаю дня рождения, но кто может поверить, что самый мощный военный альянс в мире не может найти семь батарей «Patriot», чтобы обеспечить их в единую страну в мире, которая ежедневно борется с баллистическими атаками?».

Кулеба пошутил, что «наиболее повезло» на встрече тем министрам, которые могут сказать, что у них нет батарей Patriot. «Но те, кто это делает, чувствуют себя неудобно», - сказал он.

Раньше Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что стране нужно иметь 25 систем Patriot по 6-8 батарей в каждой для того, чтобы закрыть небо от российских ракетных обстрелов.

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