«М'яка і тиха дипломатія не спрацювала» – Кулеба розповів, на що він готовий для отримання Patriot

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про зміну тону України в питанні отримання ППО від партнерів.

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна має надію чимшвидше домовитись про надання семи установок системи протиповітряної оборони Patriot і навіть розглядає варіант, зокрема, позичити їх в інших держав. Про це він заявив в інтерв’ю «The Washington Post».

Кулеба пояснив зміну тону України в питанні отримання ППО від західних партнерів тим, що «м'яка і тиха дипломатія не спрацювала» і висловив сподівання, що його новий стиль дипломатії допоможе здійснити прорив.

«Так, мене можуть ненавидіти і я можу зіпсувати відносини. Інша частина мене каже, що дипломатія – це лише приватні відносини. Але потім я сказав цій частині заткнутися, і та частина мене, яка хотіла висловитися, почала говорити. Ми перепробували все, і, схоже, нічого не спрацювало», – пояснив міністр.

Міністр розповів, що відомство виявило більш як 100 «вільних» Patriot, зокрема в державах по сусідству, однак спершу зосередився на меті отримати сім установок.

Крім того, МЗС знайшло чотири європейські та азійські країни з Patriot, які негайно можуть надати їх Україні. Також тривають перемовини щодо передачі ППО зі Сполученими Штатами.

Міністр закордонних справ розповів, що навіть пропонував країнам надати Україні Patriot у тимчасове користування, обіцяючи повернути батареї, як тільки їх попросять.

«Я відчуваю, що б'юся головою об стіну, хоча я дипломат, а це означає, що я повинен розбирати стіну цеглина за цеглиною. Але оскільки така дипломатія не працює, мені хочеться битися об стіну. Я просто не розумію, чому цього не відбувається», – поділився він у розмові з «The Washington Post».

Під час нещодавньої зустрічі в Брюсселі, присвяченій 75-річчю НАТО, Кулеба різко сказав присутнім: «Вибачте, що зіпсував вечірку з нагоди дня народження, але хто може повірити, що наймогутніший військовий альянс у світі не може знайти сім батарей «Patriot», щоб забезпечити їх в єдину країну в світі, яка щодня бореться з балістичними атаками?»

Кулеба пожартував, що «найбільше пощастило» на зустрічі тим міністрам, які можуть сказати, що у них немає акумуляторів Patriot. «Але ті, хто це робить, почуваються незручно», — сказав він.

Раніше Президент України Володимир Зеленський сказав, що країні треба мати 25 систем Patriot по 6-8 батарей в кожній для того, щоб мати змогу закрити небо від російських ракетних обстрілів.

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