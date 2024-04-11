Практика судів
  1. В Україні

«М'яка і тиха дипломатія не спрацювала» – Кулеба розповів, на що він готовий для отримання Patriot

08:41, 11 квітня 2024
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про зміну тону України в питанні отримання ППО від партнерів.
«М'яка і тиха дипломатія не спрацювала» – Кулеба розповів, на що він готовий для отримання Patriot
Джерело фото: Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна має надію чимшвидше домовитись про надання семи установок системи протиповітряної оборони Patriot і навіть розглядає варіант, зокрема, позичити їх в інших держав. Про це він заявив в інтерв’ю «The Washington Post».

Кулеба пояснив зміну тону України в питанні отримання ППО від західних партнерів тим, що «м'яка і тиха дипломатія не спрацювала» і висловив сподівання, що його новий стиль дипломатії допоможе здійснити прорив.

«Так, мене можуть ненавидіти і я можу зіпсувати відносини. Інша частина мене каже, що дипломатія – це лише приватні відносини. Але потім я сказав цій частині заткнутися, і та частина мене, яка хотіла висловитися, почала говорити. Ми перепробували все, і, схоже, нічого не спрацювало», – пояснив міністр.

Міністр розповів, що відомство виявило більш як 100 «вільних» Patriot, зокрема в державах по сусідству, однак спершу зосередився на меті отримати сім установок.

Крім того, МЗС знайшло чотири європейські та азійські країни з Patriot, які негайно можуть надати їх Україні. Також тривають перемовини щодо передачі ППО зі Сполученими Штатами.

Міністр закордонних справ розповів, що навіть пропонував країнам надати Україні Patriot у тимчасове користування, обіцяючи повернути батареї, як тільки їх попросять.

«Я відчуваю, що б'юся головою об стіну, хоча я дипломат, а це означає, що я повинен розбирати стіну цеглина за цеглиною. Але оскільки така дипломатія не працює, мені хочеться битися об стіну. Я просто не розумію, чому цього не відбувається», – поділився він у розмові з «The Washington Post».

Під час нещодавньої зустрічі в Брюсселі, присвяченій 75-річчю НАТО, Кулеба різко сказав присутнім: «Вибачте, що зіпсував вечірку з нагоди дня народження, але хто може повірити, що наймогутніший військовий альянс у світі не може знайти сім батарей «Patriot», щоб забезпечити їх в єдину країну в світі, яка щодня бореться з балістичними атаками?»

Кулеба пожартував, що «найбільше пощастило» на зустрічі тим міністрам, які можуть сказати, що у них немає акумуляторів Patriot. «Але ті, хто це робить, почуваються незручно», — сказав він.

Раніше Президент України Володимир Зеленський сказав, що країні треба мати 25 систем Patriot по 6-8 батарей в кожній для того, щоб мати змогу закрити небо від російських ракетних обстрілів. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Електронний реєстр військовозобов’язаних, цифровізація військового обліку та що зміниться для обмежено придатних

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Уряд вирішив питання посадових окладів держслужбовців Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

Кабмін ухвалив постанову щодо оплати праці чиновників САП у зв’язку з її відокремленням від Офісу Генерального прокурора.

ВККС призначила кваліфікаційне оцінювання для 24 суддів: відомі прізвища

Кваліфікаційне оцінювання суддів мають пройти колишні судді вищих спеціалізованих судів, а також судді, які були звільнені, але змогли повернути посади суддів.

Для того, щоб обмежити ухилянта у праві керувати авто, ТЦК повинен буде довести у суді неможливість його доставки до ТЦК поліцією

Судовій процедурі розгляду позову обов’язково має передувати спроба ТЦК доставити ухилянта за допомогою поліції.

ТЦК отримає дані від МВС стосовно автомобілів у власності підприємців та громадян для виконання ними військово-транспортного обов’язку

Для керівників підприємств введуть частковий наряд щодо передачі транспортних засобів і встановлять обов’язок з оповіщення працівників.

За ігнорування правил військового обліку бізнес штрафуватимуть на 59,5 тисяч грн – Рада схвалила законопроект

Верховна Рада схвалила за основу законопроект про збільшення штрафів для бізнесу та громадян за порушення правил військового обліку у 5 разів.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Електронний реєстр військовозобов’язаних, цифровізація військового обліку та що зміниться для обмежено придатних
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Геннадій Войтов
    Геннадій Войтов
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Ігор Міхасішин
    Ігор Міхасішин
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Світлана Гордійчук
    Світлана Гордійчук
    суддя Рівненського апеляційного суду
  • Петро Філюк
    Петро Філюк
    суддя Конституційного Суду України
  • Андрій Федусик
    Андрій Федусик
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду