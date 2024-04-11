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Нардепи розглянули вночі 4294 поправки до законопроекту про мобілізацію

08:23, 11 квітня 2024
На розгляд поправок пішло 11 годин.
Нардепи розглянули вночі 4294 поправки до законопроекту про мобілізацію
Джерело фото: ТСН.ua
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Народні депутати розглянули всі відхилені комітетом з питань національної безпеки, оборони та розвідки поправки до другого читання законопроекту про мобілізацію. Мова йде про 4 294 поправки.  

«Зараз перерва до ранку, далі зранку "мотиваційний" виступ військових… потім 31-е голосування за 31-у враховану правку в закон…і останнє голосування за законопроект в цілому», - повідомив член фракції «Голос» Ярослав Железняк.

За словами депутата, на розгляд поправок пішло 11 годин, а у залі пленарних засідань до кінця роботи залишалося 30 народних депутатів.

Нагадаємо, що 10 квітня Верховна Рада прийняла рішення запросити до парламенту військове керівництво, Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, начальника Генштаба ЗСУ Анатолія Баргилевича та командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля для виступу перед початком розгляду законопроекту про мобілізацію.

За відповідне рішення проголосували 315 депутатів.

Також нардепи зазначають, що ініціативу про запрошення до Верховної Ради премʼєра Дениса Шмигаля та міністра оборони Рустема Умєрова перед розглядом законопроєкту про мобілізацію парламент не підтримав.

Раніше ми писали, що Комітет Ради підготував остаточну версію законопроекту про мобілізацію.

Як повідомлялося, із мобілізаційного законопроєкту №10449, який готується до другого читання, прибрали норму про демобілізацію. Раніше планувалося встановити граничний термін – 36 місяців служби до демобілізації. Це підтвердив народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Олександр Федієнко.

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