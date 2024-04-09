Нардеп Олександр Федієнко підтвердив, що Комітет виключив із законопроекту про мобілізацію статтю про демобілізацію

Уряд зобовʼязаний внести на розгляд парламенту окремий законопроєкт із положенням про демобілізацію.

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Із мобілізаційного законопроєкту №10449, який готується до другого читання, прибрали норму про демобілізацію. Раніше планувалося встановити граничний термін – 36 місяців служби до демобілізації. Це підтвердив народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Олександр Федієнко.

«Багато хто питає щодо питання демобілізації.

Підтверджую те, що комітет після проведення консультацій з головнокомандуючим, погодився врахувати пропозицію головнокомандуючого.

Уряд зобовʼязаний внести на розгляд парламенту окремий законопроєкт із цими положеннями», — зазначив нардеп.

Також Федієнко опублікував звернення Сирського з цього питання до міністра оборони Рустема Умєрова, відповідний документ від останнього до уряду та рішення прем'єра Дениса Шмигаля погодитися із пропозицією оборонного відомства.

«Комітет проголосував законопроєкт №10449

ЗА-13

Утрималось- 5

Проти- 0

Далі ЗП прямує до парламенту.

І вже депутати у залі будуть далі визначати подальшу долю ЗП та його окремих статей», — додав нардеп.

Як повідомлялося, виключення питання демобілізації ініціював головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Зокрема, у листі до міністра оборони Рустема Умєрова наголошується на необхідності невідкладного внесення законодавчих змін щодо вдосконалення питань проходження військової служби та мобілізації.

«Разом з тим, окремі положення законопроєкту, з огляду на значну кількість депутатських правок, потребують більш детального аналізу та додаткового вивчення. 3 урахуванням зазначеного пропонується питання підстав звільнення з військової служби, а також запровадження на законодавчому рівні ротації військовослужбовців унормувати окремо шляхом розгляду в іншому законопроєкті», — йдеться у документі.

Кабінет міністрів погодився з пропозицією Міноборони ініціювати перед Верховною Радою виключення із проєкту закону положень щодо звільнення з військової служби та ротації військовослужбовців.

Так, Уряд має внести на розгляд парламенту окремий законопроєкт із цими положеннями.

Як наслідок, члени Комітету ВР з питань нацбезпеки на засіданні 9 квітня ухвалили рішення про виключення положення щодо демобілізації і ротації військових із урядового законопроєкту.

У висновку Комітет доручив Кабінету Міністрів впродовж восьми місяців з дня опублікування законодавчого акту в газеті «Голос України», тобто вже після ухвалення, розробити і внести на розгляд законопроєкт щодо удосконалення механізмів ротації військовослужбовців під час воєнного стану, їх демобілізації та медико-соціальної реабілітації.

Раніше Володимир Зеленський виступив за прийняття закону про мобілізацію парламентом, стверджуючи, що це надзвичайно важливо для країни.

Як відомо, спікер парламенту Руслан Стефанчук заявляв, що Верховна Рада може розглянути законопроект про мобілізацію на найближчому пленарному засіданні. А народний депутат Олексій Гончаренко повідомляв, що документ планують виносити на розгляд Верховної Ради 10 квітня.

Раніше ми писали, деякі норми про стимулювання громадян України стати на військовий облік у законопроекті 10449 про мобілізацію залишаться.

Крім того, частина держслужбовців та правоохоронців втратять право на відстрочку від мобілізації.

Додамо, Україна планує впровадити систему смарт-мобілізації як наступний крок після цифровізації військового обліку. Заявку на мобілізацію можна буде подати лише у два кліки.

Разом з тим, у законопроект про мобілізацію повернули покарання для ухилянтів, які за кордоном.

Також Комітет розглянув перегляд діагнозів осіб з інвалідністю, які отримані до 24 лютого 2022 року.

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