Зеленський закликав депутатів прийняти закон про мобілізацію: «Захід запитує нас – якщо ви не хочете мобілізацію, парламент не хоче голосувати, то для чого вам допомога»

Зеленський закликав депутатів до єдності в питанні мобілізації та не грати на «популізмі».

Джерело фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський виступив за прийняття закону про мобілізацію парламентом, стверджуючи, що це надзвичайно важливо для країни. У своєму інтерв’ю під час телемарафону він закликав депутатів проголосувати відповідний законопроєкт найближчими днями.

Зеленський висловив занепокоєння тим фактом, що певні частини суспільства не проявляють готовності захищати державу, що є серйозним викликом для національної безпеки.

«Ми говоримо з парламентом, щоб вони найближчими днями проголосували відповідний закон. Це дуже важливо. І це зовсім не відповідально - те, що вони роблять… Росіянам вдалося з цим законом порушити питання, що у нас люди не готові далі захищати державу. А Захід запитує нас – а якщо ви не хочете мобілізацію, парламент не хоче голосувати, то а для чого вам допомога? Чому ми повинні допомагати?», – сказав Зеленський.

За його словами, такий крок не повинен розділяти суспільство на військових і цивільних, але має стати спільною відповідальністю перед усіма громадянами країни. Він зазначив, що «депутати повинні не чекати оплесків своєму популізму», а виявити реальну відповідальність перед державою та її громадянами.

Раніше Глава держави наголосив, що парламент найближчім часом проголосує за законопроект про мобілізацію.

Як відомо, спікер парламенту Руслан Стефанчук заявляв, що Верховна Рада може розглянути законопроект про мобілізацію на найближчому пленарному засіданні. А народний депутат Олексій Гончаренко повідомляв, що документ планують виносити на розгляд Верховної Ради 10 квітня.

Раніше ми писали, деякі норми про стимулювання громадян України стати на військовий облік у законопроекті 10449 про мобілізацію залишаться.

Крім того, частина держслужбовців та правоохоронців втратять право на відстрочку від мобілізації.

Додамо, Україна планує впровадити систему смарт-мобілізації як наступний крок після цифровізації військового обліку. Заявку на мобілізацію можна буде подати лише у два кліки.

Разом з тим, у законопроект про мобілізацію повернули покарання для ухилянтів, які за кордоном.

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