Верховна Рада може розглянути законопроект про мобілізацію на найближчому засіданні, — Руслан Стефанчук

Спікер Ради сподівається, що законопроект про мобілізацію буде винесено на найближче засідання.

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Верховна Рада може розглянути законопроект про мобілізацію на найближчому пленарному засіданні. Про це заявив спікер парламенту Руслан Стефанчук в ефірі телемарафону.

«Цей законопроект уже пройшов обговорення в Комітеті Верховної Ради, зараз готується таблиця порівняння до другого читання. Я дуже сподіваюся, що на найближчому засіданні Верховної Ради цей законопроєкт буде внесений до зали», - зазначив Стефанчук.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, коли очікувати прийняття законопроекту про мобілізацію.

Як стало відомо, деякі норми про стимулювання громадян України стати на військовий облік у законопроекті 10449 про мобілізацію залишаться.

Також повідомлялося, чи мобілізовуватимуть випускників перед вступом на магістратуру чи аспірантуру.

Додамо, що частина держслужбовців та правоохоронців втратять право на відстрочку від мобілізації.

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