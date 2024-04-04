Верховная Рада может рассмотреть законопроект о мобилизации на ближайшем заседании, - Руслан Стефанчук

Спикер Рады надеется, что законопроект о мобилизации будет вынесен на ближайшее заседание.

Верховная Рада может рассмотреть законопроект о мобилизации на ближайшем пленарном заседании. Об этом заявил спикер парламента Руслан Стефанчук в эфире телемарафона.

«Этот законопроект уже прошел обсуждение в Комитете Верховной Рады, сейчас готовится таблица сравнения ко второму чтению. Я очень надеюсь, что на ближайшем заседании Верховной Рады этот законопроект будет внесен в зал», – отметил Стефанчук.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, когда ожидать принятия законопроекта о мобилизации.

Как стало известно, некоторые нормы о стимулировании граждан Украины стать на военный учет в законопроекте 10449 о мобилизации останутся.

Добавим, что часть госслужащих и правоохранителей потеряют право на отсрочку от мобилизации.

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