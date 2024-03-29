Находящиеся за рубежом мужчины во время оформления нового загранпаспорта должны будут предоставить военно-учетный документ – Вениславский

По словам Федора Вениславского, Комитет поддержал ограничения для мужчин, которые находятся за границей, в части предоставления военного билета во время оформления нового загранпаспорта и пока размышляет над ограничениями для уклоняющихся.

Некоторые нормы о стимулировании граждан Украины стать на военный учет в законопроекте 10449 о мобилизации останутся. Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина член Комитета Верховной Рады по нацбезопасности, представитель Президента в парламенте Федор Вениславский.

«Если говорить о других ограничениях, которые уже поддержаны Комитетом в законопроекте – человек, находящийся за границей, будет вынужден предоставить военно-учетный документ при оформлении нового загранпаспорта. Однако мы не стали привязывать к военно-учетному документу предоставление консульских услуг», - пояснил он.

Хотя Комитет 29 марта, как писала «Судебно-юридическая газета», и завершил рассмотрение всех 4269 поправок к законопроекту, среди оставшихся вопросов – стимулирование к призыву на военную службу и ограничение за неявку в ТЦК.

Так, в версии, которую парламент одобрил за основу, речь шла об ограничении уклонистов в выезде за пределы Украины, ограничении прав на управление транспортным средством, а также о наложении ареста на банковские счета и хранящиеся в банках ценности.

Первоначально Комитет склонялся к тому, чтобы ко второму чтению оставить только пункт по ограничению права на управление транспортным средством.

«Но уже при рассмотрении самих поправок у нас фактически «отпали» едва ли не все перечисленные ограничения. Поэтому к этому вопросу мы должны вернуться дополнительно, чтобы определенные ограничения все-таки сохранить и полностью не сломать концепцию законопроекта», - указывает Федор Вениславский.

Он допускает, что, вероятно, в Комитете в дальнейшем будут обсуждать сохранение ограничения на право управлять транспортом за неявку в ТЦК.

Напомним, что сначала Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, рассматривая законопроект Правительства об усилении мобилизации 10449 относительно отдельных направлений регулирования, пришел к согласию, что лиц, не обновляющих свои военно-учетные данные, нужно ограничить в праве управления автомобилем. Впрочем, уже на стадии рассмотрения поправок это ограничение не поддержало.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», согласно поправкам, поданным в законопроект ко второму чтению, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики от «Слуги народа» Денис Маслов предлагает, чтобы такое ограничение рассматривалось судами по Кодексу административного судопроизводства.

Сам КАСУ предлагается дополнить статьей 283-2 «Особенности производства по делам по исковым заявлениям территориального центра комплектования и социальной поддержки о временном ограничении граждан Украины в праве выезда за пределы территории Украины и праве управления транспортным средством во время мобилизации».

В то же время член Комитета по нацбезопасности Федор Вениславский отметил, что у Комитета есть сомнения относительно такой юрисдикции дел.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», законопроект 10449 Верховная Рада может принять в первой половине апреля.

Автор: Наталя Мамченко

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