Запрет уклонистам управлять авто: в Комитете по нацбезопасности не решили, суды какой юрисдикции должны санкционировать ограничения

Административные суды создавались именно для защиты прав граждан от неправомерных действий или решений органов публичной власти, поэтому у Комитета возникает вопрос, могут ли они санкционировать ограничения для граждан.

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, рассматривая законопроект Правительства об усилении мобилизации 10449 относительно отдельных направлений регулирования, пришел к согласию, что лиц, не обновляющих свои военно-учетные данные, нужно ограничить в праве управления автомобилем. Об этом 6 марта на пресс-конференции сообщил член Комитета, депутат от «Слуги народа» Федор Вениславский.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», согласно поправкам, поданным к законопроекту ко второму чтению, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики от «Слуги народа» Денис Маслов предлагает, чтобы такое ограничение рассматривалось судами по Кодексу административного судопроизводства.

Так, предлагается определить в ст. 20 КАСУ, что местным общим судам как административным судам подсудны административные дела по исковым заявлениям ТЦК по поводу временного ограничения граждан Украины в праве управления транспортным средством во время мобилизации.

Предусмотреть в ст. 268 КАСУ, что суд уведомляет ответчиков путем направления текста повестки в Электронный кабинет, а в его отсутствие – курьером или по известным суду номером телефона, факса, электронной почтой или другим техническим средством связи.

Определить, что судебные решения по результатам рассмотрения судами первой инстанции этих дел вступают в законную силу по истечении срока апелляционного обжалования, а в случае их апелляционного обжалования – с момента оглашения судебного решения суда апелляционной инстанции. Также они могут быть обжалованы в суде кассационной инстанции.

Сам КАСУ предлагается дополнить статьей 283-2 «Особенности производства по делам по исковым заявлениям территориального центра комплектования и социальной поддержки о временном ограничении граждан Украины в праве выезда за пределы территории Украины и праве управления транспортным средством во время мобилизации».

В то же время член Комитета по нацбезопасности Федор Вениславский в интервью РБК-Украина отметил, что у Комитета есть сомнения относительно такой юрисдикции дел.

«Для меня лично как для специалиста в области права, очень сомнительно избрание юрисдикции. В версии первого чтения предполагается, что это должен осуществлять административный суд в порядке, определенном Кодексом административного судопроизводства. Но административные суды создавались для защиты прав граждан от неправомерных действий или решений органов публичной власти. То есть теоретически такие ограничения прав человека могут быть применены, но в порядке гражданского судопроизводства, поскольку речь идет об ограничении гражданской дееспособности», – заявил он.

Также, по его словам, возможно, будут повышены существующие штрафы за уклонение от мобилизации. Но это уже вопрос в правоохранительный комитет, как он будет рассматривать ужесточение санкций в Кодексе об административных правонарушениях в плане ответственности за невыполнение своей обязанности по мобилизации и мобилизационной подготовке.

Вместе с тем, для мужчин, незаконно выехавших за границу, механизм вручения повесток не предусмотрен. Также в Комитете пока решили исключить ограничения в предоставлении консульских услуг для уклонистов за рубежом.

«Механизма, как это делать, сейчас нет. Кроме того, в комитете мы предварительно отклонили норму о том, чтобы запретить для них предоставление консульских услуг, если у них нет военно-учетных документов. Однако таким лицам мы предоставляем возможность через средства либо по телефонной связи, либо через электронный кабинет получить соответствующий военно-учетный документ или уточнить свои данные», - отметил Вениславский.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», по его словам, законопроект 10449 г. Верховная Рада может принять в первой половине апреля.

Автор: Наталя Мамченко

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