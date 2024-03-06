Вопрос и в обеспечении вооружением, которое имеют в своем арсенале западные страны, и которое не предоставляют Украине, — Федор Вениславский о том, почему нельзя сейчас мобилизовать полмиллиона украинцев

Верховная Рада может рассмотреть законопроект о мобилизации в начале апреля – Федор Вениславский акцентировал, что вопрос не только в живой силе, но и в задержке военной помощи от западных партнеров.

6 марта Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности продолжил рассмотрение законопроекта 10449 о мобилизации. В частности, рассмотрен вывод НАПК, о котором ранее писала «Судебно-юридическая газета». Также проговорили вопросы бронирования и отсрочки от призыва для лиц, осуществляющих уход за лицами с инвалидностью, в частности, третьей группы. Об этом на пресс-конференции сообщил член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, представитель Президента в Верховной Раде Федор Вениславский.

Обсуждение идет по направлениям, а не по поправкам. По его словам, Комитет сможет перейти со следующей недели к постатейному обсуждению всех поправок с участием авторов. Федор Вениславский прогнозирует, что Комитет потратит на окончательные формулировки 1-2 недели, и тогда будет проголосован заключение Комитета. «Я думаю, что есть все шансы, что этот законопроект попадет в пленарный зал до конца этого месяца», - отметил он.

Что касается уточнения сроков рассмотрения в пленарном зале, Вениславский отметил, что до конца марта Комитет по нацбезопасности сможет лишь рекомендовать Верховной Раде этот законопроект рассматривать во втором чтении. Впрочем, каждый депутат имеет право настаивать на той или иной поправке при рассмотрении. «Думаю, что в первой половине апреля шанс принять этот законопроект в пленарном зале достаточно велик», добавил он.

Следует заметить, что на вопрос иностранного журналиста, который назвал «неоправданным» затягивание с законопроектом, и подчеркнул, что есть необходимость в мобилизации большего количества украинцев, Федор Вениславский отметил, что цифра мобилизованных, скорее всего, будет меньше полумиллиона. На вопрос иностранного журналиста относительно причин, мешающих мобилизовать сразу много людей, он отметил, что Украина тоже должна заботиться о своем будущем.

«Что касается призывов к увеличению личного состава, то вам здесь лучше адресовать вопросы правительствам тех стран, которые Украине в первые месяцы войны не предоставляли крайне необходимого вооружения, начиная от пушек, артиллерии, систем залпового огня, танков и т.д. Это решения, опоздавшие на годы.

Когда мы говорим о современной войне, мы как государство тоже должны заботиться о своем будущем, в том числе, о сохранении человеческих жизней, которые по Конституции являются самой высокой ценностью. А техника, виды вооружения, боеприпасы, которые мы не всегда вовремя получаем, несмотря на то, что при отказе от ядерного оружия, нам были предоставлены гарантии безопасности, которые, по большому счету, остались лишь пустым звуком – это вопрос, который я бы адресовал тем правительствам, странам и президентам, которые нам эти гарантии давали и которые сейчас рассуждают, не приведет ли к эскалации конфликта предоставление Украине более современных видов вооружения.

Я был в составе нашей делегации в США и разговаривал с представителями ВПК и представителями политической власти, с конгрессменами. Одни из них прямо говорят, другие завуалированы, но то же самое – власти США не заинтересованы в эскалации конфликта.

У меня вопрос очень простой: какая эскалация конфликта может быть больше, чем сейчас мы имеем?

Поэтому вопрос не только в обеспечении максимальным количеством живой силы, в обеспечении видами вооружения, которые имеют в своем арсенале западные страны, и которые их не предоставляют Украине. И последний пример – это Германия, где федеральный канцлер вопреки решению парламента тормозит предоставление Украине дальнобойных ракет. Потому это комплексный вопрос. Я как политик не готов сказать, что мы готовы посылать на переднюю линию фронта максимальное количество людей в то время, когда мы отстаиваем те ценности, которые объединяют весь западный мир», - подчеркнул Федор Вениславский.

Автор: Наталья Мамченко

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