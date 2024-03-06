В 2024 году Украина планирует провести контрударные действия, — командующий Сухопутными войсками ВСУ Павлюк

Александр Павлюк отметил, что в ближайшее время ситуацию планируют стабилизировать и сделать все, чтобы «войска перешли в активные действия и перехватили инициативу».

Фото: vikna.tv

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк сообщил, что военное командование Вооруженных сил Украины планирует стабилизировать линию фронта и провести контрударные действия в 2024 году. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

«Наша задача – стабилизация линии фронта, провести перегруппировку частей, нуждающихся в восстановлении и докомплектовании, для вывода их на полигоны, чтобы создать ударную группировку и в этом году провести контрударные действия», - сказал Павлюк.

Он отметил, что силам обороны удается постепенно стабилизировать линию фронта. Однако остается несколько «горячих» направлений, где враг сосредотачивает свои максимальные силы: это Авдеевка, направление Часового Яра, направление Терны в сторону Лимана.

Павлюк добавил, что в ближайшее время ВСУ стабилизируют ситуацию и сделают все, чтобы «войска перешли в активные действия и перехватили инициативу».

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