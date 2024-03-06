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Номерные знаки для авто смогут производить и частные компании — МВД

19:48, 6 марта 2024
МВД позволило частным компаниям производить номерные знаки.
Номерные знаки для авто смогут производить и частные компании — МВД
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Теперь номерные знаки для транспортных средств смогут производить и частные компании.

Заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый сообщил, что МВД на нормативном и техническом уровнях урегулировало возможность изготовления номерных знаков бизнесом. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Компании, желающие заниматься изготовлением номерных знаков для транспортных средств, должны подать в Главный сервисный центр МВД ряд документов.

Среди них:

копию документа, подтверждающего право собственности или пользования помещениями или земельными участками, на которых расположены такие помещения, в которых будет производиться изготовление или выдача номерных знаков;

копии документов о соответствии рабочего места пользователя электронного реестра требованиям законодательства, в том числе в сфере технической защиты информации в информационно-коммуникационных системах;

цветные фотографии изготовленных предприятием образцов номерных знаков каждого типа номерных знаков, которые будут изготавливаться предприятием;

копию распорядительного документа о назначении ответственного лица.

Если бумаги будут удовлетворять требованиям, то в течение 5 дней предпринимателей присоединят к Реестру субъектов хозяйствования.

«После присоединения к Реестру предприятия смогут изготовлять номерные знаки по выбору лица с отдельными буквенно-цифровыми комбинациями с сериями ОА, ОВ, ОС, ОЕ, ОН, ОІ, ОК, ОМ, UB, UC, AG, AJ, DB, NA», - добавил Драпьятый.

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