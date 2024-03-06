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Номерні знаки для авто зможуть виготовляти і приватні компанії — МВС

19:48, 6 березня 2024
МВС дозволило приватним компаніям виготовляти номерні знаки.
Номерні знаки для авто зможуть виготовляти і приватні компанії — МВС
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Відтепер номерні знаки для транспортних засобів зможуть виготовляти і приватні компанії.

Заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп'ятий повідомив, МВС на нормативному та технічному рівнях врегулювало можливість виготовлення номерних знаків бізнесом. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Компанії, які хочуть займатись виготовленням номерних знаків для транспотних засобів, мають подати до Головного сервісного центру МВС низку документів.

Серед них:

копію документа, що підтверджує право власності чи користування приміщеннями або земельними ділянками, на яких розташовані такі приміщення, у яких здійснюватиметься виготовлення чи видача номерних знаків;

копії документів про відповідність робочого місця користувача електронного реєстру вимогам законодавства, у тому числі у сфері технічного захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах;

кольорові фотографії виготовлених суб’єктом господарювання зразків номерних знаків кожного типу номерних знаків, які виготовлятимуться суб’єктом господарювання;

копію розпорядчого документа про призначення відповідальної особи.

Якщо папери задовольнятимуть вимогам, протягом 5 днів підприємців приєднають до Реєстру суб'єктів господарювання.

«Після приєднання до Реєстру суб'єкти господарювання зможуть виготовляти номерні знаки за вибором особи з окремими літерно-цифровими комбінаціями із серіями ОА, ОВ, ОС, ОЕ, ОН, ОІ, ОК, ОМ, UB, UC, AG, AJ, DB, NA», - додав Драп'ятий.

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Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
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Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
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