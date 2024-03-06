Національний банк готується провести відкрите тестування е-гривні

У відкритому тестуванні е-гривні зможуть взяти участь банки, небанківські фінансові установи та їх клієнти.

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Національний банк України повідомив, що у 2024 році планує провести відкрите тестування державної цифрової валюти — е-гривні. До тестування валюти зможуть долучитися всі охочі. Про це поінформували у пресслужбі НБУ.

У регуляторі нагадали, що перше тестування е-гривні НБУ було проведено ще у 2018 році. Воно відбувалось у закритому середовищі і передбачало впровадження платформи «Електронна гривня», випуск в обіг обмеженої кількості цифрової гривні та тестування операцій з е-гривнею виключно працівниками НБУ та кількома компаніями – учасницями проекту.

Під час другого етапу, який має стартувати у другій половині 2024 року, відбудеться відкрите тестування. В ньому зможуть взяти участь банки, небанківські фінансові установи та їх клієнти, які бажають протестувати функціональність е-гривні.

«Усі платіжні операції з е-гривнею під час тестування відбуватимуться на єдиній технологічній платформі, оператором якої буде Національний банк. Наразі ми здійснюємо пошук розробника технологічного рішення для реалізації пілотного проєкту. Під час тестування ми плануємо дослідити ефективність обраної технологічної платформи та зручність використання е-гривні для здійснення платіжних операцій, її переваги на практиці, що допоможе прийняти зважене рішення про доцільність широкомасштабного її випуску в Україні», – заявив директор Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Андрій Поддєрьогін у інтерв’ю PaySpace Magazine.

Раніше ми писали, що НБУ презентував проєкт концепції е-гривні.

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