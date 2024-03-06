Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Питання і у забезпеченні озброєнням, яке мають у своєму арсеналі західні країни, і яке не надають Україні, — Федір Веніславський про те, чому не можна за раз мобілізувати півмільйона українців

Верховна Рада може розглянути законопроект про мобілізацію на початку квітня – Федір Веніславський акцентував, що питання не лише у живій силі, а й у затримці військової допомоги від західних партнерів.

Кандидатів на посади суддів КСУ по квоті З’їзду суддів поменшало: перший етап конкурсу навіть не завершився

Голова Херсонського апеляційного суду Олександр Коровайко добровільно припинив участь у конкурсі

Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ

6 березня о 19.00 запрошуємо доєднатися до прямої трансляції з теми «Розгляд законопроекту про посилення мобілізації. Як зміняться мобілізаційні заходи та хто точно піде служити? Чому взялися за переогляд осіб з інвалідністю?».

Народним депутатам треба підвищити зарплати – Ірина Федорів

Колишня співробітниця Руху «Чесно» Ірина Федорів пропонує підвищити зарплати депутатам, з нею погоджується Галина Третьякова, яка заявила, що «думає над складенням мандату».

Відомі перші кандидати на посаду голови Державної судової адміністрації

Перші троє кандидатів на посаду голови ДСА подали документи.

  1. В Україні

Національний банк готується провести відкрите тестування е-гривні

19:29, 6 березня 2024
У відкритому тестуванні е-гривні зможуть взяти участь банки, небанківські фінансові установи та їх клієнти.
Національний банк готується провести відкрите тестування е-гривні
Фото: novyny.live
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національний банк України повідомив, що у 2024 році планує провести відкрите тестування державної цифрової валюти — е-гривні. До тестування валюти зможуть долучитися всі охочі. Про це поінформували у пресслужбі НБУ.

У регуляторі нагадали, що перше тестування е-гривні НБУ було проведено ще у 2018 році. Воно відбувалось у закритому середовищі і передбачало впровадження платформи «Електронна гривня», випуск в обіг обмеженої кількості цифрової гривні та тестування операцій з е-гривнею виключно працівниками НБУ та кількома компаніями – учасницями проекту.

Під час другого етапу, який має стартувати у другій половині 2024 року, відбудеться відкрите тестування. В ньому зможуть взяти участь банки, небанківські фінансові установи та їх клієнти, які бажають протестувати функціональність е-гривні.

«Усі платіжні операції з е-гривнею під час тестування відбуватимуться на єдиній технологічній платформі, оператором якої буде Національний банк. Наразі ми здійснюємо пошук розробника технологічного рішення для реалізації пілотного проєкту. Під час тестування ми плануємо дослідити ефективність обраної технологічної платформи та зручність використання е-гривні для здійснення платіжних операцій, її переваги на практиці, що допоможе прийняти зважене рішення про доцільність широкомасштабного її випуску в Україні», – заявив директор Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Андрій Поддєрьогін у інтерв’ю PaySpace Magazine.

Раніше ми писали, що НБУ презентував проєкт концепції е-гривні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Єремейчук
    Сергій Єремейчук
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Галина Діброва
    Галина Діброва
    член Ради суддів України, суддя Південно-західного апеляційного господарського суду