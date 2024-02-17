Нацбанк проведе відкрите тестування е-гривні до кінця 2024 року

Ті банки, які підтвердять свою участь, будуть запрошувати до участі своїх клієнтів.

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Національний банк України готується до другого експерименту із використання цифрової гривні (е-гривні) до кінця 2024 року. Участь у ньому зможуть взяти всі охочі.

Про це повідомив директор Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Андрій Поддєрьогін у подкасті «Хроніки економіки», пише «ЕП».

«Ми плануємо робити цей пілотний проєкт відкритим. Банківські та небанківські установи будуть агентами центрального банку по розповсюдженню грошей, обміну і надання можливості користувачам ними розпоряджатись з використанням своїх мобільних застосунків», — повідомив Поддєрьогін.

За його словами, наразі НБУ розіслав банкам запрошення для участі у пілотному проєкті. Надалі ті банки, які підтвердять свою участь, будуть запрошувати до участі своїх клієнтів.

Обсяг емісії е-гривні в Нацбанку оголосять після того, як зрозуміють, скільки банків та їхніх клієнтів реально забажають взяти участь у тестуванні е-гривні. Розпочати другий пілотний проєкт з використання е-гривні НБУ планує у другій половині 2024 року. Орієнтовано, він триватиме близько пів року.

У межах експерименту всі охочі протестувати е-гривні зможуть обміняти на неї свої готівкові та безготівкові гроші.

За його словами, мета другого експерименту із використання цифрових грошей центрального банку в Україні — виявити, чи є попит на таку форму грошей серед населення і чи взагалі існує необхідність у її запровадженні. В межах експерименту планують протестувати можливість розраховуватися цифровими грошима у режимі офлайн. Крім цього, НБУ планує передбачити технічну можливість програмування е-гривні.

Перший експеримент із застосування е-гривні НБУ провів у 2018 році, ставши одним із перший центральних банків у світі, котрі почали тестувати використання цифрових грошей. В межах першого пілотного проєкту Нацбанк випустив 5443 е-гривні, якими користувалися лише працівники регулятора.

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