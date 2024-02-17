Американці українського походження започаткували кампанію із дзвінків конгресменам і сенаторам

За словами активістів, вони отримували кілька фідбеків від тих офісів конгресменів, із якими адвокували, що насправді ці дзвінки діють.

Активісти з української діаспори у США різними способами намагаються посприяти тому, аби Сполучені Штати підтримали пакет допомоги, який передбачає фінансування для України.

Як розповідає «Голос Америки», американці українського походження започаткували кампанію із телефонних дзвінків конгресменам і сенаторам, до якої намагаються залучати якомога більше виборців, аби вони телефонували в офіси законодавців та просили підтримати пакет допомоги для України, Ізраїлю і Тайваню. Також акції на підтримку фінансування відбуваються під стінами Капітолію та біля офісів конгресменів безпосередньо в їхніх штатах.

У виданні зазначають, що такі протести, дзвінки та зустрічі – лише маленька публічна частина адвокацій за Україну у США, втім активісти пересвідчилися, що їхні дії впливають на законодавців.

Так, наприклад, активісти з української діаспори у штаті Аризона розповіли, що один із представників Конгресу від їхнього штату сам просив прихильників підтримки України діяти активніше.

За її словами, в офісі конгресмена від штату Аризона повідомили, що 9 із 10 дзвінків від його виборців були не в підтримку України. Тоді українська громада почала активно телефонувати і активно спілкуватися з його офісом.

Зрештою конгресмен, із яким відбулася така розмова, за словами активістки, вирішив голосувати за фінансування Києва, і на це, ймовірно, вплинула саме активність виборців.

Активісти з української діаспори намагаються доносити більше інформації про злочини росіян, а також пояснювати фінансові плюси підтримки України для самих американців, зокрема, про інвестиції.

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