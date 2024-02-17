У Таїланді звільнили торгівлю криптовалютами від сплати ПДВ

Влада звільнила криптотрейдинг від податку на додану вартість.

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Влада Таїланду звільнила торгівлю цифровими активами від сплати податку на додану вартість (ПДВ). Про це повідомляє місцеве видання «Bangkok Post».

Міністерство фінансів країни планує стимулювати просування цифрових активів як альтернативний інструмент залучення капіталу. В уряді вважають, що це рішення підтримає зростання цифрових активів і надасть імпульсу економіці.

Звільнення від сплати ПДВ (7% ПДВ з доходу, отриманого від торгівлі криптовалютою та цифровими токенами) на торгівлю цифровими активами, яке раніше поширювалося лише на авторизовані біржі цифрових активів, тепер включає брокерів і дилерів під наглядом Комісії з цінних паперів і бірж.

Норма набула чинності з 1 січня 2024 року та не має терміну дії.

Раніше голова парламентського комітету з питання фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев висловився щодо пільгового оподаткування для операцій з криптовалютою.

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