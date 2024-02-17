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До кандидатки на голову НАЗК Катерини Каплюк виникли питання щодо роботи під керівництвом екс-прокурора ГПУ Олександра Амплєєва

Також Конкурсну комісію зацікавило, що на «Українську правду» Катерина Каплюк працювала не за трудовим договором, а як ФОП.

Чотири квартири у столиці та люкс-автомобілі у тещі похилого віку, - які питання у Комісії з відбору голови НАЗК виникли до екс-очільника Одеської митниці Михайла Мірошніченка

Конкурсну комісію з відбору нового голови НАЗК зацікавило, навіщо теща Михайла Мірошніченка, якій більше 70 років, купувала автомобілі «БМВ» та «Лексус».

Конкурсна комісія з відбору голови НАЗК поцікавилася у Ірини Мостової питанням уникнення конкурсів під час призначень у НАЗК

Під час співбесіди виникало і питання, чи існував конфлікт інтересів у справах, де вона представляла клієнтів як адвокат у справах проти НАЗК.

Кандидат на голову НАЗК, представник Уповноваженого в місцях несвободи Віталій Нікулін пояснив, чому не вказав у декларації жодного житла у Києві

12 лютого Віталій Нікулін проходив співбесіду на доброчесність з Конкурсною комісією.

Кандидату на голову НАЗК, нинішньому голові ДІАМ Олександру Новицькому довелося пояснювати, чому технічним автором файлу його мотиваційного листа є співробітник НАЗК

Голова Державної інспекції архітектури та містобудування України Олександр Новицький стверджував, що він самостійно писав всі документи на конкурс до НАЗК, але у Комісії виникли питання.

  1. У світі

У Таїланді звільнили торгівлю криптовалютами від сплати ПДВ

19:20, 17 лютого 2024
Влада звільнила криптотрейдинг від податку на додану вартість.
У Таїланді звільнили торгівлю криптовалютами від сплати ПДВ
Джерело фото: Kanchanara / Unsplash
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Влада Таїланду звільнила торгівлю цифровими активами від сплати податку на додану вартість (ПДВ). Про це повідомляє місцеве видання «Bangkok Post».

Міністерство фінансів країни планує стимулювати просування цифрових активів як альтернативний інструмент залучення капіталу. В уряді вважають, що це рішення підтримає зростання цифрових активів і надасть імпульсу економіці.

Звільнення від сплати ПДВ (7% ПДВ з доходу, отриманого від торгівлі криптовалютою та цифровими токенами) на торгівлю цифровими активами, яке раніше поширювалося лише на авторизовані біржі цифрових активів, тепер включає брокерів і дилерів під наглядом Комісії з цінних паперів і бірж.

Норма набула чинності з 1 січня 2024 року та не має терміну дії.

Раніше голова парламентського комітету з питання фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев висловився щодо пільгового оподаткування для операцій з криптовалютою.

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