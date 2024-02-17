В Таиланде освободили торговлю криптовалютами от уплаты НДС

Власти освободили криптотрейдинг от налога на добавленную стоимость.

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Власти Таиланда освободили торговлю цифровыми активами от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). Об этом сообщает местное издание «Bangkok Post».

Министерство финансов страны намерено стимулировать продвижение цифровых активов как альтернативный инструмент привлечения капитала. В правительстве считают, что это решение поддержит рост цифровых активов и придаст импульс экономике.

Освобождение от уплаты НДС (7% НДС с дохода, полученного от торговли криптовалютой и цифровыми токенами) на торговлю цифровыми активами, которое ранее распространялось только на авторизованные биржи цифровых активов, теперь включает брокеров и дилеров под наблюдением Комиссии по ценным бумагам и биржам.

Норма вступила в силу с 1 января 2024 года и не имеет срока действия.

Ранее глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев высказался по поводу льготного налогообложения для операций с криптовалютой.

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