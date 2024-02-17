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Олег Корниенко во время конкурса на главу НАПК объяснил, почему подал в суд из-за отказа предоставления его детям земельных участков

Кандидат на председателя НАПК Олег Корниенко во время собеседования указал, что все видят статьи на сайте НАПК о том, что составлены протоколы, но если посмотреть результат – как они рассматриваются судами – то результат НАПК очень низкий.

К кандидату на главу НАПК Катерине Каплюк возникли вопросы работы под руководством экс-прокурора ГПУ Александра Амплеева

Также Конкурсную комиссию заинтересовало, что на «Украинскую правду» Катерина Каплюк работала не по трудовому договору, а как ФЛП.

Четыре квартиры в столице и люкс-автомобили у пожилой тещи, - какие вопросы у Комиссии по отбору главы НАПК возникли к экс-руководителю Одесской таможни Михаилу Мирошниченко

Конкурсную комиссию по отбору нового главы НАПК заинтересовало, зачем теща Михаила Мирошниченко, которой больше 70 лет, покупала автомобили «БМВ» и «Лексус».

Конкурсная комиссия по отбору главы НАПК поинтересовалась у Ирины Мостовой вопросом обхода конкурсов во время назначений в НАПК

Во время собеседования возникал и вопрос, существовал ли конфликт интересов по делам, где она представляла клиентов как адвокат по делам против НАПК.

Кандидат на главу НАПК, представитель Уполномоченного в местах несвободы Виталий Никулин объяснил, почему не указал в декларации ни одного жилья в Киеве

12 февраля Виталий Никулин проходил собеседование на добродетель с Конкурсной комиссией.

  1. В мире

В Таиланде освободили торговлю криптовалютами от уплаты НДС

19:20, 17 февраля 2024
Власти освободили криптотрейдинг от налога на добавленную стоимость.
В Таиланде освободили торговлю криптовалютами от уплаты НДС
Источник фото: Kanchanara / Unsplash
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Власти Таиланда освободили торговлю цифровыми активами от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). Об этом сообщает местное издание «Bangkok Post».

Министерство финансов страны намерено стимулировать продвижение цифровых активов как альтернативный инструмент привлечения капитала. В правительстве считают, что это решение поддержит рост цифровых активов и придаст импульс экономике.

Освобождение от уплаты НДС (7% НДС с дохода, полученного от торговли криптовалютой и цифровыми токенами) на торговлю цифровыми активами, которое ранее распространялось только на авторизованные биржи цифровых активов, теперь включает брокеров и дилеров под наблюдением Комиссии по ценным бумагам и биржам.

Норма вступила в силу с 1 января 2024 года и не имеет срока действия.

Ранее глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев высказался по поводу льготного налогообложения для операций с криптовалютой.

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