Даниил Гетманцев высказался по поводу льготного налогообложения для операций с криптовалютой

Гетманцев выступает за налогообложение виртуальных активов по полной аналогии с налогообложением прибыли от ценных бумаг.

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Налогообложение виртуальных активов по пониженной ставке создаст предпосылки для перетока операций из сфер, которые облагаются налогом по общей ставке. Об этом глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил в интервью «Интерфакс-Украина».

«Что касается варианта налогообложения виртуальных активов по пониженной ставке, мы не можем его даже рассматривать. Потому что в любом случае это создаст предпосылки для перетока операций из сфер, облагаемых налогом по общей ставке. И мы не хотим, откровенно говоря, стимулировать криптодеятельность, которая по своей сути является спекулятивной, а не такой, что создает добавленную стоимость и рабочие места», - заявил он.

По словам Гетманцева, есть два ключевых вопроса: регулятор и налогообложение.

«Если говорить о налогообложении, то я последовательный сторонник налогообложения виртуальных активов по полной аналогии с налогообложением прибыли от ценных бумаг. Это тоже позиция МВФ, и думаю, мы от нее не отступим. То есть облагаем налогом по общей ставке, но налогооблагаем инвестиционную прибыль. Не так, как это есть сейчас.

Никто об этом почему-то не говорит, но сегодня, если вы продаете крипту и получаете доход в гривне, вы должны уплатить налог со всей суммы. Применяется заложенный в Налоговом кодексе общий принцип налогообложения – облагается налогом доход, а не прибыль. Налоговый кодекс не видит крипты как отдельного объекта налогообложения, поэтому действует общий принцип, что все, что ты получаешь при выводе крипты в фиат, на 100% облагается налогом», - пояснил глава комитета.

Что касается органа, который должен отвечать за регулирование этой отрасли, по мнению Даниила Гетманцева, по существу ближе к этому является Национальная комиссия по ценным бумагам.

«Но единственным предостережением является то, что институциональная способность этого органа остается откровенно низкой. Это вопрос и к составу руководства, но есть как есть. То есть способность его регулировать эту отрасль опровергается его неспособностью подготовить даже проект закона. С другой стороны Минцифры, которое предлагается как регулятор, является более эффективным, но по своей природе менее соответствует регулированию рынка крипты, да и в целом мы уже очень давно перешли к системе четкого разграничения министерств, как органов, наделенных исключительной функцией формирования государственной политики, от системы регуляторов деятельности на разных рынках», – объяснил Гетманцев.

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