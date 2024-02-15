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Данило Гетманцев висловився щодо пільгового оподаткування для операцій з криптовалютою

17:24, 15 лютого 2024
Гетманцев виступає за оподаткування віртуальних активів за повною аналогією із оподаткування прибутку від цінних паперів.
Данило Гетманцев висловився щодо пільгового оподаткування для операцій з криптовалютою
Джерело фото: Thought Catalog / Unsplash
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Оподаткування віртуальних активів за зниженою ставкою створить передумови для перетоку операцій зі сфер, які оподатковуються за загальною ставкою. Про це голова парламентського комітету з питання фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив у інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

«Стосовно варіанту оподаткування віртуальних активів за зниженою ставкою, ми не можемо його навіть розглядати. Тому що в будь-якому випадку це створить передумови для перетоку операцій зі сфер, які оподатковуються за загальною ставкою. І ми не хочемо, відверто кажучи, стимулювати криптодіяльність, яка за своєю сутністю є спекулятивною, а не такою, що створює додану вартість та робочі місця», - заявив він.

За словами Гетманцева, є два ключові питання: регулятора та оподаткування.

«Якщо говорити про оподаткування, то я послідовний прихильник оподаткування віртуальних активів за повною аналогією із оподаткування прибутку від цінних паперів. Це також позиція МВФ, і думаю, ми від неї не відступимо. Тобто оподатковуємо за загальною ставкою, але оподатковуємо інвестиційний прибуток. Не так, як це є зараз.

Ніхто про це чомусь не говорить, але сьогодні, якщо ви продаєте крипту та отримуєте дохід у гривні, ви повинні сплатити податок з усієї суми. Застосовується закладений у Податковому кодексі загальний принцип оподаткування – оподатковується дохід, а не прибуток. Податковий кодекс не бачить крипти як окремого об'єкту оподаткування, тож діє загальний принцип, що все, що ти отримуєш при виведенні крипти в фіат, на 100% оподатковується податком», - пояснив Голова комітету.

Щодо органу, який повинен відповідати за регулювання цієї галузі, на думку Данила Гетманцева, сутнісно ближчою до цього є Національна комісія з цінних паперів.

«Але єдиною пересторогою є те, що інституційна спроможність цього органу залишається відверто низькою. Це питання і до складу керівництва, але є як є. Тобто спроможність його регулювати цю галузь спростовуються його неспроможністю підготувати навіть проект закону. З іншого боку Мінцифри, яке пропонується як регулятор, є більш ефективним, але за своєю природою менш відповідає регулюванню ринку крипти, та і у цілому ми вже дуже давно перейшли до системи чіткого розмежування міністерств, як органів, що наділені виключною функцією формування державної політики, від системи регуляторів діяльності на різних ринках», – пояснив Гетманцев.

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