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В ВАКС считают, что в течение 2025-2027 годов уровень коррупции в Украине удастся снизить на 40%

17:10, 15 февраля 2024
По прогнозам ВАКС, восстановить доверие граждан к правосудию удастся на 53%.
В ВАКС считают, что в течение 2025-2027 годов уровень коррупции в Украине удастся снизить на 40%
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Высший антикоррупционный суд направил в Высший совет правосудия информацию о приоритетных задачах его финансового обеспечения на 2025 год и на два следующих бюджетных периода.

Ожидаемые ключевые количественные и качественные показатели, которых ВАКС планирует достичь за счет расходов государственного бюджета в 2025-2027 годах, являются следующими.

Количество дел и материалов, рассмотренных в Высшем антикоррупционном суде, в 2025 году – 11 200 ед., в 2026 году – 11 250 ед., в 2027 году – 11 300 ед.;

Количество рассмотренных Апелляционной палатой Высшего антикоррупционного суда дел и материалов, поступивших от судов общей юрисдикции, в 2025 году – 15 ед., в 2026 году – 17 ед., в 2027 году – 19 ед.;

Количество рассмотренных Апелляционной палатой дел и материалов, поступивших от первой инстанции Высшего антикоррупционного суда, в 2025 году – 1782 ед., в 2026 году – 2082 ед., в 2027 году – 2382 ед.;

уровень очищения общества от коррупции – 43%;

уровень восстановления доверия к правосудию – 53%.

Соответствующие показатели Высший совет правосудия утвердил 13 февраля в рамках обращения ВСП в Кабинет Министров с предложениями о приоритетных задачах финансового обеспечения судебной власти и ее независимости на 2025-2027 годы.

Автор: Вячеслав Хрипун

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