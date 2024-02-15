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У ВАКС вважають, що протягом 2025-2027 років рівень корупції в Україні вдасться знизити на 40%

17:10, 15 лютого 2024
За прогнозами ВАКС, відновити довіру громадян до правосуддя вдасться на 53%.
У ВАКС вважають, що протягом 2025-2027 років рівень корупції в Україні вдасться знизити на 40%
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Вищий антикорупційний суд надіслав у Вищу раду правосуддя інформацію щодо пріоритетних завдань його фінансового забезпечення на 2025 рік і на два наступні бюджетні періоди.

Очікуваними ключовими кількісними та якісними показниками, яких ВАКС планує досягти за рахунок видатків державного бюджету у 2025-2027 роках, є наступні.

Кількість справ і матеріалів, розглянутих у Вищому антикорупційному суді, у 2025 році – 11 200 од., у 2026 році – 11 250 од., у 2027 році – 11 300 од.;

Кількість розглянутих Апеляційною палатою Вищого антикорупційного суду справ та матеріалів, які надійшли від судів загальної юрисдикції, у 2025 році – 15 од., у 2026 році – 17 од., у 2027 році – 19 од.;

Кількість розглянутих Апеляційною палатою справ та матеріалів, які надійшли від першої інстанції Вищого антикорупційного суду, у 2025 році – 1782 од., у 2026 році – 2082 од., у 2027 році – 2382 од.;

рівень очищення суспільства від корупції – 43 %;

рівень відновлення довіри до правосуддя – 53 %.

Відповідні показники Вища рада правосуддя затвердила 13 лютого у рамках звернення ВРП до Кабінету Міністрів із пропозиціями щодо пріоритетних завдань фінансового забезпечення судової влади та її незалежності на 2025–2027 роки.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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