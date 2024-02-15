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У польському Вроцлаві фермери закидали яйцями представництво Єврокомісії, відео

16:59, 15 лютого 2024
Протестувальники блокують дороги та палять шини.
У польському Вроцлаві фермери закидали яйцями представництво Єврокомісії, відео
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У Польщі тривають протести фермерів, які  блокують не лише прикордонні ділянки доріг, але і влаштовують маніфестації у різних містах Польщі. Фермери зібралися в центрі Вроцлава. Трактори вишикувалися перед будівлею Європарламенту та офісами. 

На самому початку демонстрації, яка стартувала о 10:00 за місцевим часом, виникли заворушення. 

Як повідомляє RMF24, деякі учасники запалили фаєри, було чути звук петард. Будівлю представництва Єврокомісії закидали яйцями.

Протест планували до 17:00, тож обмеження в центрі міста триватимуть до цього часу.   

Як сказав вранці Давід Кухарек, протестуючий фермер з ґміни Добромеж, який приїхав до Вроцлава, "протести поки що не мали такого ефекту, щоб хтось захотів з нами розмовляти".  

Нагадаємо, польські фермери не хочуть імплементації "Зеленої угоди" ("Green Deal"), імпорту сільськогосподарської продукції з України та вимагають підтримки тваринництва. 

"Зелена угода" – це пакет законів ЄС, які покликані дозволити Європі досягти кліматичної нейтральності до 2050 року. Зміни в законодавстві включають, серед іншого: обмеження на використання пестицидів і добрив.

 

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