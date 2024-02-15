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Шахрайство на майже 830 тисяч гривень під час ремонту укриттів ліцеїв на Житомирщині: судитимуть представницю підрядника

18:05, 15 лютого 2024
Жінка внесла до офіційних документів недостовірні відомості про об’єм виконаних робіт, розмір нарахованої найманим працівникам зарплатні та єдиного соціального внеску.
Шахрайство на майже 830 тисяч гривень під час ремонту укриттів ліцеїв на Житомирщині: судитимуть представницю підрядника
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На Житомирщині судитимуть представницю підрядника, яка заволоділа коштами з бюджету на ремонті укриттів у ліцеях. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

Зазначається, що у 2022 році з приватним підприємцем було укладено договори на ремонт протирадіаційних укриттів у двох ліцеях Звягельського району. Для цього з бюджету виділили понад 5 млн грн.

Підрядник уповноважив обвинувачену займатися їх укладенням та виконанням ремонтних зобов’язань. Вона представляла його інтереси за нотаріально завіреним дорученням.

Жінка шахрайським способом заволоділа частиною виділених бюджетних коштів. Внесла до офіційних документів недостовірні відомості про об’єм виконаних робіт, розмір нарахованої найманим працівникам зарплатні та єдиного соціального внеску.

Унаслідок протиправних дій вона заволоділа понад 800 тис. грн.

Наразі за клопотанням прокуратури накладено арешт на її майно – автомобіль та квартиру.

Також прокурори заявили цивільний позов про стягнення заподіяної шкоди у повному обсязі.

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