Мошенничество почти на 830 тысяч гривен во время ремонта укрытий лицеев на Житомирщине: будут судить представительницу подрядчика

Женщина внесла в официальные документы недостоверные сведения об объеме выполненных работ, размер начисленной наемным работникам зарплаты и единого социального взноса.

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В Житомирской области будут судить представительницу подрядчика, которая завладела средствами из бюджета на ремонте укрытий в лицеях. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

В 2022 году с частным предпринимателем были заключены договоры на ремонт противорадиационных укрытий в двух лицеях Звягельского района. Для этого из бюджета было выделено более 5 млн грн.

Подрядчик уполномочил обвиняемую заниматься их заключением и исполнением ремонтных обязательств. Она представляла его интересы по нотариально заверенному поручению.

Женщина мошенническим способом завладела частью выделенных бюджетных средств. Внесла в официальные документы недостоверные сведения об объеме выполненных работ, размер начисленной наемным работникам зарплаты и единого социального взноса.

В результате противоправных действий она завладела более 800 тыс. грн.

По ходатайству прокуратуры наложен арест на ее имущество – автомобиль и квартиру.

Также прокуроры заявили гражданский иск о взыскании причиненного ущерба в полном объеме.

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