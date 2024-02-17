При выходе из Авдеевки часть украинских защитников попала в плен, — Тарнавский

На заключительном этапе операции под давлением превосходящих сил противника некоторое количество украинских военнослужащих попало в плен.

Как известно, Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил о выводе украинских подразделений из Авдеевки.

При выходе из Авдеевки, на заключительном этапе операции, некоторое количество украинских военнослужащих попало в плен. Об этом заявил Командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский.

«Выход личного состава из Авдеевки проходил в соответствии с планом, разработанным с учетом различных сценариев и возможной смены оперативной обстановки. И все же на заключительном этапе операции, под давлением превосходящих сил противника, несколько украинских военнослужащих попали в плен.

Соответствующие украинские институты обратятся в международные гуманитарные организации и страны-посредники, чтобы было обеспечено гуманное обращение противника с военнопленными, согласно нормам Международного гуманитарного права, и чтобы наши воины вернулись на Родину. Будем бороться за освобождение всех собратьев», — отметил Тарнавский.

Добавим, что Владимир Зеленский назвал правильным решение вывести войска из Авдеевки.

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