Олаф Шольц заблокировал кандидатуру Урсулы фон дер Ляен на должность генсека НАТО — СМИ

По информации источников, Шольц считает слишком критическим отношение фон дер Ляен к россии.

Канцлер Германии Олаф Шольц заблокировал кандидатуру президентки Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен на пост генерального секретаря НАТО. Об этом сообщает издание Welt.

Как пишет издание, в прошлом году госсекретарь США Энтони Блинкен предложил президенту Джо Байдену кандидатуру Урсулы фон дер Ляен на пост генсека НАТО. Байден рассказал об этой идее Шольцу, но тот заблокировал ее.

Высокопоставленные должностные лица ЕС и дипломаты в комментарии отметили, что Шольц считает должность генсека НАТО слишком важной, чтобы отдать ее христианскому демократу из Германии (оппозиция к партии Шольца).

Также издание пишет, что Шольц считает слишком критическим отношение фон дер Ляен к россии.

Welt добавляет, что ранее на должность генерального секретаря НАТО планировали назначить женщину.

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