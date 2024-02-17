Олаф Шольц заблокував кандидатуру Урсули фон дер Ляєн на посаду генсека НАТО, — ЗМІ

За інформацією джерел, Шольц вважає надто критичним ставлення фон дер Ляєн до росії.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заблокував кандидатуру президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн на посаду генерального секретаря НАТО. Про це повідомляє видання Welt.

Як пише видання, минулого року держсекретар США Ентоні Блінкен запропонував президенту Джо Байдену кандидатуру Урсули фон дер Ляєн на посаду генсека НАТО. Байден розповів про цю ідею Шольцу, але той заблокував її.

Високопосадовці ЄС і дипломати у коментарі зазначили, що Шольц вважає посаду генсека НАТО надто важливою, щоб віддати її християнському демократу з Німеччини (опозиція до партії Шольца).

Також видання пише, що Шольц вважає надто критичним ставлення фон дер Ляєн до росії.

Welt додає, що раніше на посаду генерального секретаря НАТО планували призначити жінку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.