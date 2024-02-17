Зеленський розкрив, що втрати рф у Авдіївці більші у сім разів, ніж в України

У росії втрати в Авдіївці більші у сім разів, ніж в України. Про це розповів Президент України Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції з питань безпеки.
«Я не можу сказати вам, яка у нас кількість потерпілих та жертв. Наприклад, в Авдіївці, я щойно порівняв цифри, – один до семи.
За смерть одного українця – смерть семи росіян, таке співвідношення.
Я не порівнюю це, це трагедія, втратити навіть одну людину.
Але ви маєте розуміти, що відбувалося у цьому маленькому містечку», — зазначив глава держави.
Президент додав, що окупанти втратили в Авдіївці десятки тисяч людей з жовтня 2023 року.
Також Володимир Зеленський назвав правильним рішення вивести війська з Авдіївки.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.