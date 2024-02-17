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  1. В Україні

Зеленський розкрив, що втрати рф у Авдіївці більші у сім разів, ніж в України

12:15, 17 лютого 2024
Президент зазначив, що співвідношення в Авдіївці було 1 до 7 (на одного українця приходиться сім росіян).
Зеленський розкрив, що втрати рф у Авдіївці більші у сім разів, ніж в України
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У росії втрати в Авдіївці більші у сім разів, ніж в України. Про це розповів Президент України Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції з питань безпеки.

«Я не можу сказати вам, яка у нас кількість потерпілих та жертв. Наприклад, в Авдіївці, я щойно порівняв цифри, – один до семи.

За смерть одного українця – смерть семи росіян, таке співвідношення.

Я не порівнюю це, це трагедія, втратити навіть одну людину.

Але ви маєте розуміти, що відбувалося у цьому маленькому містечку», — зазначив глава держави.

Президент додав, що окупанти втратили в Авдіївці десятки тисяч людей з жовтня 2023 року.

Також Володимир Зеленський назвав правильним рішення вивести війська з Авдіївки.

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