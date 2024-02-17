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  1. В Украине

Зеленский раскрыл, что потери рф в Авдеевке больше в семь раз, чем у Украины

12:15, 17 февраля 2024
Президент отметил, что соотношение в Авдеевке было 1 к 7 (на одного украинца приходится семь россиян).
Зеленский раскрыл, что потери рф в Авдеевке больше в семь раз, чем у Украины
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В россии потери в Авдеевке больше в семь раз, чем у Украины. Об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Я не могу сказать вам, какое у нас количество пострадавших и жертв. Например, в Авдеевке, я только что сравнил цифры, – один к семи.

За смерть одного украинца – смерть семи россиян, такое соотношение.

Я не сравниваю это, это трагедия, потеряю даже одного человека.

Но вы должны понимать, что происходило в этом маленьком городке», — отметил глава государства.

Президент добавил, что оккупанты потеряли в Авдеевке десятки тысяч человек с октября 2023 года.

Также Владимир Зеленский назвал правильным решение вывести войска из Авдеевки.

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