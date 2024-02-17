Беженцы вернутся домой, если у Украины будет достаточно систем ПВО, — Зеленский

Западные системы ПВО могут сбивать все российские ракеты, поэтому, если будет достаточно этих систем, миллионы украинцев вернутся на Родину.

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что западные системы ПВО могут сбивать все российские ракеты, поэтому, если будет достаточно этих систем, миллионы украинцев вернутся на Родину. Об этом он заявил на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Некоторые заявляли, что нет эффективной обороны от российских ракет. Но мы точно знаем, что Patriot и другие западные системы ПВО могут сбивать любые российские ракеты.

И если достаточно систем ПВО в Украине, мы сможем вернуть домой миллионы украинцев, миллионы наших людей, наших беженцев.

И благодарю вас за ваше отношение в ваших странах ко всем нашим людям», — отметил глава государства.

Также Владимир Зеленский назвал правильным решение вывести войска из Авдеевки.

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