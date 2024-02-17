Президент заявил, что вопрос справедливой мобилизации состоит в ротации

Зеленский отметил, что справедливость заключается в ротации, поскольку военные должны восстанавливаться.

Вопросы мобилизации являются сложным делом. Вместе с тем справедливость заключается в ротации, поскольку военные должны восстанавливаться. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции.

«Вопрос справедливой мобилизации – это вопрос ротации. Ты уставший, ты должен восстанавливаться. Ты выходишь восстанавливаться, а вместо тебя приходит другой человек, профессиональный, прошедший соответствующую тренировку. И от этого зависит мобилизация», – отметил глава государства.

Зеленский добавил, что для защиты и обороны страны нужно определенное количество людей, но для контрнаступления – количество уже другое.

«Поэтому вопрос мобилизации является сложным делом», - подчеркнул Президент.

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