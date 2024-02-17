Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Нові посадові оклади не вирішили проблем із заробітними платами працівників апаратів судів, виникли лише нові питання» — керівник апарату ПАГС Ольга Пасічник

Як в судах після проведення класифікації посад державної служби та затвердження нових посадових окладів змінився розмір заробітної плати та які проблеми в апараті суду виникають прямо зараз.

Чи може банк самостійно визначити кінцевого бенефіціара клієнта та відмовити у фінансовій операції, - відповідь Нацбанку

Банки самостійно встановлюють кінцевих бенефіціарів клієнтів у порядку, визначеному у внутрішніх документах банку, - Нацбанк.

На Тернопільщині керівник апарату суду погрозами змушував суддю прийняти справу до розгляду

Суддя заявила, що кримінальна справа не була розподілена належним чином і повідомила про інцидент у Вищу раду правосуддя.

Наркозалежний викликав поліцію і демонстративно розтрощив автомобіль Tesla: що вирішив суд

Суд стягнув з громадянина гроші за розбите авто, але він не працює та має ще й психічний розлад.

Не минуло й півроку: Вища рада правосуддя вирішила зайнятися розробкою Єдиних показників оцінки доброчесності судді та кандидата в судді

Вже у березні має розпочатися перевірка документів кандидатів до апеляційних судів та прийом документів від претендентів до ВАКС, але Вища рада правосуддя не поспішає з розробкою Єдиних показників оцінки доброчесності судді та кандидата в судді.

  1. В Україні

Президент заявив, що питання справедливої мобілізації полягає в ротації

11:45, 17 лютого 2024
Зеленський зазначив, що справедливість полягає в ротації, оскільки військові повинні відновлюватись.
Президент заявив, що питання справедливої мобілізації полягає в ротації
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Питання мобілізації є складною справою. Водночас справедливість полягає в ротації, оскільки військові повинні відновлюватись. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час Мюнхенської конференції.

«Питання справедливої мобілізації - це питання ротації. Ти втомлений, ти повинен відновлюватися. Ти виходиш відновлюватися, а замість тебе приходить інша людина, професійна, яка пройшла відповідне тренування. І від цього залежить мобілізація», - зазначив глава держави.

Зеленський додав, що для захисту й оборони країни потрібна певна кількість людей, але для контрнаступу - кількість вже інша.

«Тож питання мобілізації є складною справою», - підкреслив Президент.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Обшуки та незаконне вилучення майна: як зупинити тиск на бізнес, прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обшуки та незаконне вилучення майна: як зупинити тиск на бізнес, прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валентин Мороз
    Валентин Мороз
    заступник голови Центрального апеляційного господарського суду
  • Борис Плотніцький
    Борис Плотніцький
    голова Західного апеляційного господарського суду
  • Віталій Щавінський
    Віталій Щавінський
    заступник голови Київського окружного адміністративного суду