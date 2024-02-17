Президент заявив, що питання справедливої мобілізації полягає в ротації

Зеленський зазначив, що справедливість полягає в ротації, оскільки військові повинні відновлюватись.

Питання мобілізації є складною справою. Водночас справедливість полягає в ротації, оскільки військові повинні відновлюватись. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час Мюнхенської конференції.

«Питання справедливої мобілізації - це питання ротації. Ти втомлений, ти повинен відновлюватися. Ти виходиш відновлюватися, а замість тебе приходить інша людина, професійна, яка пройшла відповідне тренування. І від цього залежить мобілізація», - зазначив глава держави.

Зеленський додав, що для захисту й оборони країни потрібна певна кількість людей, але для контрнаступу - кількість вже інша.

«Тож питання мобілізації є складною справою», - підкреслив Президент.

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