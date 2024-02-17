«Якщо Трамп приїде в Україну, я готовий з ним поїхати на фронт», — Зеленський

Президент зазначив, що публічно запросив Трампа, але все залежить від його бажання.

Президент України Володимир Зеленський висловив готовність поїхати на фронт із експерзидентом США Дональдом Трампом, якщо той виявить бажання приїхати в Україну. Про це глава держави заявив під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції.

«Я його (Дональда Трампа - ред.) публічно запросив. Це залежить від його бажання. Ми хочемо, щоб всі кандидати знали, що насправді відбувається на війні. Якщо Трамп приїде, я готовий з ним поїхати на фронт. Якщо у нас буде розмова про те, як закінчити війну, ми повинні продемонструвати тим, хто приймає рішення, як виглядає справжня війна. Не війна в Instagram, а справжня війна», - зазначив глава держави.

Нагадаємо, що Трамп пообіцяв "врегулювати" війну в Україні у разі перемоги на виборах.

Також Трамп переконаний, що США повинні припинити надавати допомогу іншим країнам, якщо вона не вважається позикою.

Додамо, що Трамп запропонував «мирний план» завершення війни в Україні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.