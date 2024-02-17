«Якщо Трамп приїде в Україну, я готовий з ним поїхати на фронт», — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський висловив готовність поїхати на фронт із експерзидентом США Дональдом Трампом, якщо той виявить бажання приїхати в Україну. Про це глава держави заявив під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції.
«Я його (Дональда Трампа - ред.) публічно запросив. Це залежить від його бажання. Ми хочемо, щоб всі кандидати знали, що насправді відбувається на війні. Якщо Трамп приїде, я готовий з ним поїхати на фронт. Якщо у нас буде розмова про те, як закінчити війну, ми повинні продемонструвати тим, хто приймає рішення, як виглядає справжня війна. Не війна в Instagram, а справжня війна», - зазначив глава держави.
Нагадаємо, що Трамп пообіцяв "врегулювати" війну в Україні у разі перемоги на виборах.
Також Трамп переконаний, що США повинні припинити надавати допомогу іншим країнам, якщо вона не вважається позикою.
Додамо, що Трамп запропонував «мирний план» завершення війни в Україні.
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