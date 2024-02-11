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Дональд Трамп переконаний, що США повинні припинити надавати допомогу іншим країнам, якщо вона не вважається позикою

08:58, 11 лютого 2024
Трамп виступив проти законопроекту Сенату про зовнішню допомогу.
Дональд Трамп переконаний, що США повинні припинити надавати допомогу іншим країнам, якщо вона не вважається позикою
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Колишній президент США Дональд Трамп виступив проти законопроекту Сенату про зовнішню допомогу, заявивши, що США повинні припинити надання допомоги іншим країнам, якщо вона не структурована як позика. Про це повідомляє The Hill.

«Вони хочуть дати майже 100 мільярдів доларів кільком країнам, 100 мільярдів доларів! Чому ми це робимо? Якщо ви це робите, то дайте їм не 100 мільярдів доларів, а дайте їх як позику! Ми ніколи більше не повинні давати гроші без надії на повернення або без зобов’язань. Сполучені Штати більше не мають бути дурними!», — заявив Трамп.

Як відомо, 9 лютого Сенат проголосував за просування пакету допомоги Україні та Ізраїлю на суму 95,3 мільярда доларів.

Цей пакет з'явився після провалу нещодавньої двопартійної угоди, яка поєднувала в собі іноземну допомогу та реформи у сфері безпеки кордону.

Раніше ми писали, що Верховний суд США поставить крапку в справі Трампа щодо балотування на пост Президента.

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