Дональд Трамп убежден, что США должны прекратить оказывать помощь другим странам, если она не считается займом

Трамп выступил против законопроекта Сената о внешней помощи.

Бывший президент США Дональд Трамп выступил против законопроекта Сената о внешней помощи, заявив, что США должны прекратить оказание помощи другим странам, если она не структурирована как займ. Об этом сообщает The Hill.

«Они хотят дать почти 100 миллиардов долларов нескольким странам, 100 миллиардам долларов! Почему мы это делаем? Если вы это делаете, то дайте им не 100 миллиардов долларов, а дайте их как займ! Мы никогда больше не должны давать деньги без надежды на возврат или без обязательств. Соединенные Штаты больше не должны быть глупы!», — заявил Трамп.

9 февраля Сенат проголосовал за продвижение пакета помощи Украине и Израилю на сумму 95,3 миллиарда долларов.

Этот пакет появился после провала недавнего двухпартийного соглашения, которое объединяло иностранную помощь и реформы в сфере безопасности границы.

Ранее мы писали, что Верховный суд США поставит точку по делу Трампа о баллотировании на пост Президента.

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