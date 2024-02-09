Верховний суд США поставить крапку в справі Трампа щодо балотування на пост Президента

Верховний суд США розглядає апеляцію Трампа щодо його участі у виборах президента.

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Верховний суд США може відхилити спробу виключення Дональда Трампа зі списку кандидатів на посаду президента у 2024 році. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

У грудні Верховний суд Колорадо вирішив заборонити Трампу брати участь у виборах президента штату, після того як він визнав свою участь у повстанні, яке спричинило напад на Капітолій США 6 січня 2021 року з метою перешкодити сертифікації результатів виборів, на яких переміг Джо Байден у листопаді 2020 року. Трамп подав апеляцію, і Верховний суд США прискорив розгляд цього питання перед первинними виборами у Колорадо, запланованими на 5 березня.

Голова суддів Джон Робертс висловив застереження щодо можливих наслідків такого рішення, зауваживши, що це може викликати серію репресій у штатах по всій країні.

«Якщо позиція Колорадо буде підтримана, з іншого боку, безсумнівно, буде процедура дискваліфікації», — сказав голова судді Джон Робертс , припускаючи, що штати по всій країні розпочнуть серію репресій. «Значна кількість штатів скажуть: ким би не був кандидат від Демократичної партії, вас вилучають з голосування. А інші кандидати від Республіканської партії, ви виключені з голосування».

Щодо цього питання виникають різні думки. Джейсон Мюррей, що представляє інтереси шести республіканців та незалежних виборців з Колорадо, які подали позов про дискваліфікацію Трампа, вважає, що такі обмеження ніколи не застосовувалися з часів Реконструкції, і що будь-які дії проти Конституції є надзвичайними.

«Положення про дискваліфікацію не діє вже 150 років. І це тому, що нічого подібного 6 січня ми не бачили з часів Реконструкції. Заколот проти Конституції - це щось екстраординарне», - сказав він.

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